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Menteşe'de kadın voleybolu Muğla temsilcileri centilmenlikle karşılaştı

Kadınlar 2. Ligi'nde Muğla Sportif Akademi ile Marmaris Belediyesi, Menteşe Spor Salonu'nda karşılaşarak centilmenlik ve artan ilgiye katkı sağladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Menteşe'de kadın voleybolu Muğla temsilcileri centilmenlikle karşılaştı

maç atmosferi ve katılım:

Menteşe Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde yer alan Muğla temsilcileri Muğla Sportif Akademi ile Marmaris Belediyesi karşı karşıya geldi. Voleybolseverlerin ilgi gösterdiği karşılaşma, salonda çekişmeli anlar ve yoğun destek ortamı yarattı.

maçta öne çıkanlar:

Saha içindeki rekabetin yanı sıra maç boyunca centilmenlik ve sporun birleştirici gücü öne çıktı. Her iki takımın sporcuları sahada sergiledikleri mücadeleyle izleyicilere heyecan yaşattı ve kadın voleyboluna yönelik ilginin artmasına katkı sundu.

Karşılaşma öncesi ve sonrasında kulüplerin temsilcileri, sporcular ve teknik ekipler birbirlerine başarı dileklerini ileterek tebrik edildi. Müsabaka, bölgedeki kadın voleybolu çalışmalarına moral ve görünürlük sağlamayı sürdürdü.

MENTEŞE’DE VOLEYBOL HEYECANI: MUĞLA’NIN İKİ EKİBİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

MENTEŞE’DE VOLEYBOL HEYECANI: MUĞLA’NIN İKİ EKİBİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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