Samsunspor'da durdurulamayan düşüş: üst üste 8 mağlubiyet kulüp rekoru oldu

Samsunspor tarihine geçen seri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligdeki kötü gidişi sonlandıramayarak kulüp tarihinin en uzun yenilgi serisini kırdı. Karadeniz temsilcisi, ligin 10. haftasında deplasmanda Başakşehir FK'ya karşı aldığı 5-2 yenilgiyle arka arkaya 8. mağlubiyete ulaştı. Takım, yakın zamanda Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş olmasına rağmen bu sezon istenen performansı sergileyemiyor.

haftalar ve skorlar:

Ligin açılış iki haftasında alınan 4 puanın ardından Samsunspor, sırasıyla Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Çorum FK'ya 5-1, Erzurumspor'a 1-0, Trabzonspor'a 3-0, Kasımpaşa'ya 4-1, Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 ve son olarak Başakşehir FK'ya 5-2 kaybetti. Bu sekiz maçta kırmızı-beyazlılar kalesinde 23 gol görürken, rakip ağları sadece 5 kez havalandırabildi.

teknik sorumlular ve tablo:

Bu mağlubiyetlerin 5 tanesi teknik direktör Thorsten Fink döneminde gelirken, takımın son üç maçındaki yenilgiler Nenad Bjelica yönetiminde kaydedildi ve bu durum geçen haftanın rekorunu yeniden pekiştirdi. Geride kalan 10 haftada topladığı 4 puanla ligin dibine demir atan Samsunspor, önümüzdeki hafta kendi sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Yönetim, teknik ekip ve taraftarlar açısından acil toparlanma ihtiyacı doğan kırmızı-beyazlılarda bu maç, moral ve puan açısından belirleyici bir sınav niteliği taşıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, LİGDE ÜST ÜSTE 8. YENİLGİSİNİ ALARAK KULÜP TARİHİNİN EN UZUN MAĞLUBİYET SERİSİ REKORUNU GELİŞTİRDİ.