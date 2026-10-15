denizli kurulu: nitelikli iş gücü ve mesleki eğitim şehrin üretim gücünü şekillendiriyor

Denizli OSB ev sahipliğinde il istihdam ve mesleki eğitim gündemi ele alındı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 4. Olağan Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantı, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi ve Pamukkale Üniversitesi, kamu kurumları, meslek odaları, sendikalar ile sanayi temsilcilerinin geniş katılımıyla yapıldı.

katılımcılar ve toplantının ana gündemi:

Denizli OSB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen oturuma; PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Vali Yardımcısı Murat Güven, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Bölge Müdürü Ahmet Taş ile üniversite temsilcileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının odağı; nitelikli iş gücünün artırılması, mesleki eğitimin sektör ihtiyaçlarıyla uyumlandırılması ve istihdam olanaklarının geliştirilmesiydi.

valinin değerlendirmesi:

Toplantıda söz alan Vali Yavuz Selim Köşger, istihdam politikalarının mesleki eğitimle bütünleşik ele alınmasının önemine dikkat çekti. Köşger, "İlimizin ekonomik potansiyelini en üst seviyeye taşımak, nitelikli iş gücünü artırmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek için kamu kurumlarımız, eğitim kuruluşlarımız ve özel sektörümüz arasında güçlü bir koordinasyon sağlanması büyük önem taşıyor. Mesleki eğitimin sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi, vatandaşlarımızın istihdam olanaklarına erişimini kolaylaştırırken işletmelerimizin rekabet gücüne de katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda ortak akıl ve iş birliğiyle geliştirilen çalışmaların, Denizli’nin üretim kapasitesini ve istihdam olanaklarını daha ileriye taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger'in değerlendirmesi, mesleki eğitimin hem bireylerin istihdam edilebilirliğini artırdığını hem de işletmelerin nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştırarak bölgesel rekabeti yükselttiğini vurguladı.

osb başkanının mesajı ve karar süreci:

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ise toplantıya ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti belirterek, "Sanayimizin sürdürülebilir büyümesi, üretim gücümüzün korunması ve rekabetçiliğimizin artırılması, ihtiyaç duyulan niteliklere sahip insan kaynağının yetiştirilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Mesleki eğitimin iş dünyasının beklentileriyle uyumlu biçimde geliştirilmesi ve eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi, sanayimizin geleceği açısından stratejik bir önceliktir." sözleriyle nitelikli iş gücünün önemine dikkat çekti.

Toplantıda gündem maddeleri ve sunumlar değerlendirildi; kurula sunulan teklifler üyelerin görüşleri doğrultusunda tartışıldı ve oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Alınan kararların hedefi, Denizli'de istihdam olanaklarının artırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmaları desteklemek olarak belirlendi.

Toplantı, kamu, üniversite ve sanayi arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak projelerle mesleki eğitimin sektörel beklentilere daha yakın hale getirilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, atılacak adımların bölgenin üretim kapasitesi ve istihdam potansiyeline doğrudan katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ, DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENİZLİ İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU 4. OLAĞAN TOPLANTISI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.