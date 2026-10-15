İzmir’de lojistiğin nabzı attı: LOGISTECH uluslararası aktörleri buluşturdu

fuar detayları:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen LOGISTECH 5. Uluslararası Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı 7-9 Ekim tarihleri arasında Fuar İzmirde gerçekleştirildi. Üç gün süren organizasyon, sektörü buluştururken yeni iş bağlantılarına ve uluslararası iş birliklerine zemin hazırladı.

Fuarı, Türkiye’nin 43 ilinden 17.388 yerli katılımcı ve dünyanın 35 ülkesinden 1.072 yabancı olmak üzere toplam 18.460 kişi ziyaret etti. Etkinlik boyunca düzenlenen panel ve söyleşilerde bakanlık destekleri, uluslararası ulaştırma koridorları, lojistikte maliyet ve rekabet gücü, sürdürülebilir taşımacılık, karbonsuzlaşma ve yeni nesil biyoyakıt çözümleri gibi başlıklar ele alındı.

katılımcı profili ve uluslararası temsil:

Fuar, sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzmanların bir araya gelerek güncel gelişmeleri ve geleceğe yönelik fırsatları değerlendirdiği bir platform sağladı. Azerbaycan Gümrük Temsilciliği ve Lojistik Şirketleri Derneği (AGTL) Yönetim Kurulu Üyesi ve WILAT Azerbaycan Başkanı Lamiya Xalilova, LOGISTECH’e 16 şirket ve 33 kişilik bir heyetle katıldıklarını, Zengezur Koridoru’nun tartışıldığı panelin yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Xalilova, fuarda yeni iş bağlantıları kurduklarını ve anlaşmalar imzaladıklarını; "Türkiye'de gördüğümüz konukseverlik sayesinde kendimizi ikinci evimizde hissettik" diye konuştu.

Çin merkezli uluslararası iş birlikleri platformu WIFFA aracılığıyla fuara gelen Ningbo Guohua Grubu Genel Müdürü Lili Yu da etkinlikten memnuniyet duyduğunu söyledi. Yu, "Harika bir fuar. Türk halkının sıcaklığını ve lojistik sektörünün canlılığını gördüm" ifadelerini kullandı ve Ege İhracatçı Birlikleri ile yürütülen Çin-Türkiye takas ticareti planlarını paylaştıklarını, heyeti Kasım'da Çin'de düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarındaki standlarına davet ettiklerini aktardı.

sektörel yansımalar ve gelecek planları:

Katılımcılar, fuarın yüz yüze temas imkânı sağlayarak uluslararası bağların pekişmesine katkıda bulunduğunu vurguladı. Paneller, sektörün maliyet yapısı ve rekabet gücü kadar sürdürülebilirlik ve yeni yakıt teknolojilerine odaklanarak uzun vadeli stratejilere ışık tuttu.

Alport Grubu Limanlar İş Geliştirme Direktörü Onurhan Kadıoğlu, grubun İzmir Alsancak Limanı’ndaki faaliyetlerine başlamasının ardından ilk kez LOGISTECH’e katıldıklarını belirterek, "LOGISTECH, hedeflerimizi sektör temsilcileriyle paylaşmak açısından yararlı oldu" dedi ve "Gelecek yıl da fuara katılarak limanda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları paylaşmak istiyoruz" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Genel olarak LOGISTECH 5., hem bölgesel koridorların hem de sürdürülebilir lojistik çözümlerinin tartışıldığı, yeni ticari bağların atıldığı bir zemin sağlayarak sektörün önümüzdeki dönemdeki yönelimlerine dair ipuçları verdi.

İZMİR’DE BEŞİNCİ KEZ DÜZENLENEN LOGISTECH ULUSLARARASI LOJİSTİK, DEPOLAMA VE TEKNOLOJİLERİ FUARI’NI 35 ÜLKEDEN 18 BİN 460 KİŞİ ZİYARET ETTİ.