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Tadelle'nin yapay zekâ destekli 'Mutlu Kırmızı' kampanyası The Hammers Awards'ta ödül aldı

Tadelle'nin kırmızı ambalajından ilhamla hazırlanan yapay zekâ destekli 'Mutlu Kırmızı' kampanyası, The Hammers Awards 2026'da görsel ve video kategorisinde ödüle layık görüldü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Tadelle'nin yapay zekâ destekli 'Mutlu Kırmızı' kampanyası The Hammers Awards'ta ödül aldı

Tadelle'nin 'Mutlu Kırmızı' kampanyası uluslararası bir ödülle taçlandı

OYAK şirketlerinden Tamek Sagra'nın markası Tadelle, yapay zekâ teknolojilerinden yararlanılarak hazırlanan 'Mutlu Kırmızı' kampanyasıyla The Hammers Awards 2026'ta ödül kazandı. Kampanya, jüri tarafından En İyi Yapay Zekâ Destekli Görsel ve Video Kampanya Ekibi kategorisinde değerlendirildi ve ödüle layık görüldü.

Kampanyanın yaratıcı yaklaşımı:

'Mutlu Kırmızı', markanın kırmızı ambalajından ilham alarak geliştirilen görsel ve video içerikleri merkezine aldı. Çalışmada yapay zekâ destekli üretim teknikleri kullanılarak marka kimliği ile yeni nesil iletişim araçları bir araya getirildi. Bu yaklaşım, görsel anlatımda tutarlılık sağlarken aynı zamanda geniş formatlı video içeriklerinin üretimini hızlandırdı.

Marka ve ekip, kampanya sürecinde ambalajın estetik kodlarını dijital mecralara taşıma konusunda dikkat çekti; bu sayede hem raf deneyimi hem de ekran ortamındaki algı arasında kopukluk azaltıldı. Tadelle'nin iletişim stratejisinde teknolojinin yaratıcı uygulamaları ön plana çıkarıldı.

Ödül töreni ve yarışmanın kapsamı:

The Hammers Awards 2026, pazarlama ve iletişim alanında ekip çalışmalarını değerlendiren bir platform olarak öne çıktı; etkinlik altı ana bölüm ve 103 alt kategoride düzenlendi. Ödül töreni 13 Ekim 2026 tarihinde UNIQ İstanbul'da gerçekleştirildi ve başarılı projeler sahiplerine takdim edildi. Tadelle'nin kazandığı kategori, yapay zekâ ile üretilen görsel ve video içeriklerinin yaratıcı kullanımını özel olarak ödüllendiren bir alan olarak dikkat çekti.

Kampanyanın başarısı, sektörde yapay zekâ odaklı iletişim çözümlerine artan ilgiyi ve markaların teknolojiyle kurduğu yeni ilişkiyi göstermesi açısından önem taşıyor. Tadelle'nin çalışması, marka mirasını koruyup güncel üretim yöntemleriyle buluşturan bir örnek olarak değerlendiriliyor.

ÖDÜLLER, 13 EKİM 2026 TARİHİNDE UNIQ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLE SAHİPLERİNE TAKDİM...

ÖDÜLLER, 13 EKİM 2026 TARİHİNDE UNIQ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLE SAHİPLERİNE TAKDİM EDİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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