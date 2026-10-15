Sosyal sorumluluk projeleri Yedaş’a iki ödül kazandırdı

YEDAŞ’ın sosyal sorumluluk çalışmaları The Hammers Awards’ta ödüllendirildi:

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), The Hammers Awards’ta iki ayrı kategoride bir altın bir bronz ödül kazanarak kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını tescilledi. Yarışmaya yaklaşık 800’den fazla başvuru yapılırken, YEDAŞ; çocukların sosyal gelişimini destekleyen, biyolojik çeşitliliği korumayı amaçlayan ve enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturan projeleriyle öne çıktı.

Çocuk odaklı proje:

Şirketin altın ödül aldığı "Bir Avuç Fındık Bir Kucak Mutluluk" projesi, fındık hasadı döneminde aileleriyle birlikte Ordu’ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına odaklanıyor. Proje, çocukların oyun, sanat ve birlikte öğrenme deneyimleriyle buluşmasını sağlayarak hasat dönemini onlar için olumlu anılarla zenginleştirmeyi hedefliyor. Düzenlenen tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler sayesinde yüzlerce çocuğun eğlenmesi, akranlarıyla iletişim kurması ve kendini ifade etmesi destekleniyor; çocuklara verilen küçük hediyeler de bu etkileşimi güçlendiriyor.

Doğal yaşamı koruma çalışması:

YEDAŞ’ın Hayvan Hakları Alanında En İyi Ekip kategorisinde bronz ödüle layık görülen "Leylek Evi" projesi, elektrik dağıtım faaliyetleriyle doğal yaşam arasındaki uyumu güçlendirmeye yönelik uygulamaları içeriyor. 2019 yılından bu yana devam eden çalışmada leylekler için güvenli yuvalama alanları oluşturuluyor ve kuşların elektrik hatlarından kaynaklanabilecek risklerden korunmasına dönük teknik önlemler hayata geçiriliyor. Proje, biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sunmayı ve enerji altyapısı ile doğal yaşam arasındaki etkileşimi azaltmayı amaçlıyor.

YEDAŞ, hizmet bölgesinde yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla toplumsal faydayı kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Son bir yılda çok sayıda projeyi hayata geçiren şirket, sunduğu kamu hizmetini toplum yararına dönüştüren uygulamalarla sürdürüyor.

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, ödüllerin ekiplerin motivasyonunu yükselttiğini belirterek kurumsal sosyal sorumluluğu; toplumun ihtiyaçlarını anlamak, çözümler üretmek ve ortak bir geleceğe katkı sağlamak olarak tanımladı. Bilgi, özellikle çocukların gelişimini destekleyen, enerji verimliliği farkındalığı yaratan ve doğal yaşamı koruyan projelerin uzun vadede daha güçlü ve duyarlı bir toplum oluşmasına katkı sunduğuna inandıklarını vurguladı ve "İnsana ve çevreye değer" anlayışıyla yeni projelere devam edeceklerini söyledi.

YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (YEDAŞ), PAZARLAMA VE İLETİŞİM ALANINDA TÜRKİYE’NİN EN İYİ EKİPLERİNİN ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ THE HAMMERS AWARDS’TA, TOPLUMSAL FAYDA VE DOĞAL YAŞAMIN KORUNMASI ODAĞINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELERLE İKİ ÖDÜL KAZANDI.