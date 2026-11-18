Kaza ve yaralananlar:

Sivas-Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidinde, Sivas'tan Erzurum yönüne seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 12 AF 676 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve İMAYKUD ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Durum değerlendirmesi ve soruşturma:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralılardan üçünün durumu ağır olarak bildirildi. Kaza ile ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı; yağış, yolun kayganlığı ve araç faktörleri olaydaki değerlendirme başlıkları arasında yer alıyor.

SİVAS’TA BİR OTOMOBİLİN DEVRİLMESİ SONUCU 3’Ü AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI.