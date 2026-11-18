Anma yürüyüşü ve katılım:

Yunanistan'da askeri diktatörlüğe karşı 1973'te başlayan Politeknik eylemlerinin 53. yıldönümünde Atina'da düzenlenen anma yürüyüşünde halk sabah saatlerinde Patision Caddesi'ndeki tarihi Politeknik Üniversitesi önünde toplandı. Başkentte düzenlenen etkinliğe yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Katılımcılar Politeknik'ten ABD Büyükelçiliği'ne kadar ellerinde savaş, otoriterlik ve NATO karşıtı pankartlarla yürüdü.

Yürüyüşe öğrenciler, sendikalar, siyasi kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve farklı yaş gruplarından vatandaşlar katıldı. Gruplar sık sık 'Ekmek, eğitim, özgürlük', 'Kahrolsun cunta', 'Faşizm bir daha asla' ve 'Politeknik yaşıyor' sloganlarını attı. Katılımcılar ayrıca İsrail saldırılarına karşı Filistin'e destek mesajları verdi ve barış çağrılarını yineledi.

Yürüyüş rotası ve mesajlar:

Anma yürüyüşü, Politeknik Üniversitesi'nden başlayıp Patision Caddesi üzerinden ilerleyerek ABD Büyükelçiliği önünde sona erdi. Göstericiler burada ABD'nin dış politikası, İsrail'in operasyonları ve Yunanistan'daki NATO üslerinin varlığına yönelik tepkilerini dile getirdiler. Yoğun katılım, Politeknik ayaklanmasının ülkenin siyasi ve toplumsal hafızasındaki önemini yeniden ortaya koydu.

Akşam çatışmaları ve gözaltılar:

Gün boyunca barışçıl geçen etkinliklerin ardından akşam saatlerinde Aleksandras Caddesi'nde bir grup göstericinin polise taş atmasıyla olaylar çıktı. Polis, müdahale olarak göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı. Müdahale sırasında bir kadın başından yaralandı; bazı görgü tanıkları bir polis memurunun kadının başına iki kez tekme attığını öne sürdü. Yetkililer, olaylarla bağlantılı olarak 20'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Daha önce Klafthmonos Meydanı'nda çevik kuvvet ekiplerine düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla 51 yaşındaki bir erkek gözaltına alınmıştı.

YUNANİSTAN'DA ASKERİ DİKTATÖRLÜĞE KARŞI 1973 YILINDA POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİ EYLEMLERİNİN 53'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE YAKLAŞIK 40 BİN KİŞİ YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ. BAZI GÖSTERİCİLERİN POLİSLE ÇATIŞMASI SONUCU 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 1 KİŞİ YARALANDI.