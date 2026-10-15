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Denizli'de 43 sözleşmeli personelin kadroya geçişi yemine bağlandı

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde sözleşmeli 43 personel, üç yıllık hizmeti tamamlayarak Türk bayrağı üzerine yemin edip 657 sayılı kanuna göre devlet memurluğuna geçti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizli'de 43 sözleşmeli personelin kadroya geçişi yemine bağlandı

tören sabah saatlerinde gerçekleştirildi:

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan sözleşmeli 43 personel, kurumun Toplantı Salonu’nda düzenlenen yemin töreniyle kadroya geçirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; üç yılını dolduran sözleşmeli personel törende hazır bulundu.

Personel, masaların üzerine serilen Türk bayrakları üzerine ellerini koyarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında yemin etti. Törende yapılan yeminde personeller, devlet memurluğunun gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getireceklerine dair bağlılıklarını ifade etti.

kadroya geçişin kurum işleyişine etkisi:

Gençlik, spor ve yurt hizmetleri gibi geniş bir alanda faaliyet gösteren İl Müdürlüğü açısından bu tür kadroya geçişler, hizmet sürekliliği ve personel motivasyonu bakımından önem taşıyor. Kadroya geçen çalışanların kamu personeli statüsüne geçmesi, hem hukuki güvence hem de kurum içi istikrar açısından etkili oluyor.

Tören basit bir formaliteyi aşarak, görev bilinci ve kamu hizmetine bağlılığın vurgulandığı bir etkinlik niteliği taşıdı. İl Müdürlüğü bünyesindeki personelin kadroya geçiş süreci, yasal yükümlülükler çerçevesinde gerçekleşti ve törende yemin eden çalışanlar yeni statüleriyle görevlerini sürdürmeye başladı.

DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ 43 PERSONEL, 657 SAYILI DEVLET...

DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ 43 PERSONEL, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN İLGİLİ MADDESİ KAPSAMINDA TÜRK BAYRAĞI ÜZERİNE YEMİN EDEREK DEVLET MEMURLUĞUNA GEÇTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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