Denizli'de dar gelirliye destek: kasım ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarında

kasım ödemeleri hesaplara aktarıldı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, artan yaşam maliyetleri karşısında dar gelirli ailelere yönelik desteğini sürdürdü. Belediyenin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen değerlendirme süreçleri tamamlanarak, hak sahiplerinin Kasım ayı ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Belediye, ekonomik zorluk yaşayan ailelere doğrudan katkı sağlamayı amaçlayan uygulamaları düzenli olarak yürütüyor.

hangi destekler kapsandı:

Kasım dönemi ödemeleri kapsamında; taşınma desteği, mutfak tüpü desteği, test kitabı desteği ile ailelerin yol ve yemek giderlerine katkı sunan En Büyük Asker Bizim Asker projesine ait ödeme kalemleri yer aldı. Söz konusu destekler, dar gelirli vatandaşların gündelik ihtiyaçlarını hafifletmeyi hedefleyen uygulamalar arasında öncelikli olarak değerlendiriliyor.

başvurular ve erişim bilgileri:

Yeni dönem destek başvuruları kesintisiz devam ediyor. Vatandaşlar başvurularını ilgili formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapabiliyor: Taşınma Desteği için https://apps.denizli.bel.tr/tasinmadestegi/ , Mutfak Tüpü Desteği için https://apps.denizli.bel.tr/mutfaktupudestegibasvuru/ , Test Kitabı Desteği için https://apps.denizli.bel.tr/testkitabibasvuru/ ve En Büyük Asker Bizim Asker projesi desteği için https://cbs.denizli.bel.tr/askeryemintoren/ adresleri ile www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesi üzerinden müracaat yapılabiliyor.

Belediye yetkilileri, değerlendirme ve ödemelerin şeffaflıkla yürütüldüğünü, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için başvuru süreçlerinin açık tutulduğunu belirtiyor. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru koşullarını ilgili sayfalardan takip etmeleri öneriliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DAR GELİRLİ AİLELERE YÖNELİK TAŞINMA, MUTFAK TÜPÜ, TEST KİTABI VE ASKER AİLELERİNE DESTEK ÖDEMELERİNİN KASIM AYI TUTARLARINI HESAPLARA YATIRDI. SOSYAL DESTEK PROJELERİ İÇİN YENİ DÖNEM BAŞVURULARI İSE KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR.