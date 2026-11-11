Dolar 50,2272 +0,02%
Euro 55,9775 -0,22%
Bist 11.789,54 +1,09%
Altın Gram 6.552,54 +0,68%
EUR/USD 1,1141 -0,23%
Brent Petrol 92,71 +1,33%
--°

Denizli'de dar gelirliye destek: kasım ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarında

Denizli Büyükşehir Belediyesi, taşınma, mutfak tüpü, test kitabı ve asker ailelerine yönelik Kasım ödemelerini hesaplara aktardı. Başvurular sürüyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Denizli'de dar gelirliye destek: kasım ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarında

kasım ödemeleri hesaplara aktarıldı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, artan yaşam maliyetleri karşısında dar gelirli ailelere yönelik desteğini sürdürdü. Belediyenin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen değerlendirme süreçleri tamamlanarak, hak sahiplerinin Kasım ayı ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Belediye, ekonomik zorluk yaşayan ailelere doğrudan katkı sağlamayı amaçlayan uygulamaları düzenli olarak yürütüyor.

hangi destekler kapsandı:

Kasım dönemi ödemeleri kapsamında; taşınma desteği, mutfak tüpü desteği, test kitabı desteği ile ailelerin yol ve yemek giderlerine katkı sunan En Büyük Asker Bizim Asker projesine ait ödeme kalemleri yer aldı. Söz konusu destekler, dar gelirli vatandaşların gündelik ihtiyaçlarını hafifletmeyi hedefleyen uygulamalar arasında öncelikli olarak değerlendiriliyor.

başvurular ve erişim bilgileri:

Yeni dönem destek başvuruları kesintisiz devam ediyor. Vatandaşlar başvurularını ilgili formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapabiliyor: Taşınma Desteği için https://apps.denizli.bel.tr/tasinmadestegi/ , Mutfak Tüpü Desteği için https://apps.denizli.bel.tr/mutfaktupudestegibasvuru/ , Test Kitabı Desteği için https://apps.denizli.bel.tr/testkitabibasvuru/ ve En Büyük Asker Bizim Asker projesi desteği için https://cbs.denizli.bel.tr/askeryemintoren/ adresleri ile www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesi üzerinden müracaat yapılabiliyor.

Belediye yetkilileri, değerlendirme ve ödemelerin şeffaflıkla yürütüldüğünü, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için başvuru süreçlerinin açık tutulduğunu belirtiyor. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru koşullarını ilgili sayfalardan takip etmeleri öneriliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DAR GELİRLİ AİLELERE YÖNELİK TAŞINMA, MUTFAK TÜPÜ, TEST KİTABI VE...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DAR GELİRLİ AİLELERE YÖNELİK TAŞINMA, MUTFAK TÜPÜ, TEST KİTABI VE ASKER AİLELERİNE DESTEK ÖDEMELERİNİN KASIM AYI TUTARLARINI HESAPLARA YATIRDI. SOSYAL DESTEK PROJELERİ İÇİN YENİ DÖNEM BAŞVURULARI İSE KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni terminal memnun etti, Malatya daha fazla sefer talep ediyor
images

Enerji dönüşümünün yol haritası: Arkın Akbay'ın COP31 mesajı
images

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı 11 bin tonu aştı, geçen yıla göre gerile...
images

Salihli'nin tarım rotası jeotermalle güçleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük'te komşuların ihbarıyla 40 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Nata Vega AVM otoparkında çadır yangını: aracın arızasından sıçradığı iddia ediliyor

Gediz’de araçta 4 bin 800 içimlik bonzai bulundu; iki kişi tutuklandı

Yıllar sonra sıralara döndü: 71 yaşında yarım kalan lise hayalini tamamlamaya başladı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi