Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı 11 bin tonu aştı, geçen yıla göre geriledi

Düzce'nin AB pazarına fındık gönderimi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bu yılın Ocak–Ekim döneminde Avrupa Birliği üyesi ülkelere toplam 11 bin 249,81 ton iç fındık gönderildi. Türkiye, dünya fındık pazarının yaklaşık %70'ini elinde tutuyor; bu çerçevede Düzce'de yüzlerce ailenin üretimi ve ihracatı bölge ekonomisi için önem taşımaya devam ediyor.

aylara göre ihracat miktarları:

Açıklanan aylık dağılım şu şekilde gerçekleşti: Ocak 811,7 ton, Şubat bin 26 ton, Mart 957 ton, Nisan 1.667,8 ton, Mayıs 839,2 ton, Haziran 681,6 ton, Temmuz 693,9 ton, Ağustos 525,3 ton, Eylül 774,51 ton ve Ekim 3 bin 285,8 ton. Bu rakamlar toplamda 11.249,81 ton ediyor ve yıl içinde dalgalı bir seyir sergiliyor; özellikle Ekim ayındaki yoğun gönderim öne çıkıyor.

geçen yıl karşılaştırması ve değerlendirme:

Veriler, 2025 yılında Düzce'den AB ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın 16 bin 455 ton olduğunu gösteriyor. Buna göre bu yılki miktarın geçen yıla kıyasla düştüğü görülüyor. İhracattaki bu gerileme, üretim, arz-talep dengesi veya pazar koşullarındaki değişimlere işaret edebilir; Düzce için önümüzdeki dönemde fiyat, talep ve lojistik gibi unsurlar belirleyici olmaya devam edecektir.

DÜZCE'DEN AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELERE YILIN İLK YARISINDA 11 BİN 249,81 TON İÇ FINDIK İHRAÇ EDİLDİ. DÜZCE'DE FINDIK İHRACATI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ÇOK DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLÜYOR.