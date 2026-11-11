Dolar 50,2272 +0,02%
Euro 55,9775 -0,22%
Bist 11.789,54 +1,09%
Altın Gram 6.552,54 +0,68%
EUR/USD 1,1141 -0,23%
Brent Petrol 92,71 +1,33%
--°

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı 11 bin tonu aştı, geçen yıla göre geriledi

Düzce'den AB üyesi ülkelere Ocak–Ekim arasında 11.249,81 ton iç fındık ihraç edildi; 2025'teki 16.455 tona göre ihracatta gerileme söz konusu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı 11 bin tonu aştı, geçen yıla göre geriledi

Düzce'nin AB pazarına fındık gönderimi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bu yılın Ocak–Ekim döneminde Avrupa Birliği üyesi ülkelere toplam 11 bin 249,81 ton iç fındık gönderildi. Türkiye, dünya fındık pazarının yaklaşık %70'ini elinde tutuyor; bu çerçevede Düzce'de yüzlerce ailenin üretimi ve ihracatı bölge ekonomisi için önem taşımaya devam ediyor.

aylara göre ihracat miktarları:

Açıklanan aylık dağılım şu şekilde gerçekleşti: Ocak 811,7 ton, Şubat bin 26 ton, Mart 957 ton, Nisan 1.667,8 ton, Mayıs 839,2 ton, Haziran 681,6 ton, Temmuz 693,9 ton, Ağustos 525,3 ton, Eylül 774,51 ton ve Ekim 3 bin 285,8 ton. Bu rakamlar toplamda 11.249,81 ton ediyor ve yıl içinde dalgalı bir seyir sergiliyor; özellikle Ekim ayındaki yoğun gönderim öne çıkıyor.

geçen yıl karşılaştırması ve değerlendirme:

Veriler, 2025 yılında Düzce'den AB ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın 16 bin 455 ton olduğunu gösteriyor. Buna göre bu yılki miktarın geçen yıla kıyasla düştüğü görülüyor. İhracattaki bu gerileme, üretim, arz-talep dengesi veya pazar koşullarındaki değişimlere işaret edebilir; Düzce için önümüzdeki dönemde fiyat, talep ve lojistik gibi unsurlar belirleyici olmaya devam edecektir.

DÜZCE&#039;DEN AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELERE YILIN İLK YARISINDA 11 BİN 249,81 TON İÇ FINDIK İHRAÇ...

DÜZCE'DEN AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELERE YILIN İLK YARISINDA 11 BİN 249,81 TON İÇ FINDIK İHRAÇ EDİLDİ. DÜZCE'DE FINDIK İHRACATI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ÇOK DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLÜYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni terminal memnun etti, Malatya daha fazla sefer talep ediyor
images

Enerji dönüşümünün yol haritası: Arkın Akbay'ın COP31 mesajı
images

Denizli'de dar gelirliye destek: kasım ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarında
images

Salihli'nin tarım rotası jeotermalle güçleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük'te komşuların ihbarıyla 40 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Nata Vega AVM otoparkında çadır yangını: aracın arızasından sıçradığı iddia ediliyor

Gediz’de araçta 4 bin 800 içimlik bonzai bulundu; iki kişi tutuklandı

Yıllar sonra sıralara döndü: 71 yaşında yarım kalan lise hayalini tamamlamaya başladı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi