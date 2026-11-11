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Enerji dönüşümünün yol haritası: Arkın Akbay'ın COP31 mesajı

Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay, COP31'de arz güvenliği, karşılanabilirlik ve sürdürülebilirliği tek tasarımda birleştirmenin enerji dönüşümünün anahtarı olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:55

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Enerji dönüşümünün yol haritası: Arkın Akbay'ın COP31 mesajı

Eksim Enerji COP31'de yenilenebilir enerjiyi ve entegrasyonu tartıştı:

Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Türkiye Pavilyonu'nda yer alan Yenilenebilir Enerjinin Yaygınlaştırılması: Enerji Güvenliği, İklim Eylemi ve Bölgesel İş Birliği panelinde konuştu. Akbay, enerji dönüşümünün yalnızca yeni kapasite eklemek olmadığını; aynı zamanda sistemik bir yeniden tasarım gerektirdiğini belirtti.

Üç unsuru tek tasarımda ele almak:

Akbay, enerji dönüşümünde arz güvenliği, karşılanabilirlik ve sürdürülebilirlik unsurlarının birbirinden bağımsız değil, bir bütünün parçaları olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin son 20 yılda oluşturduğu mevzuat ve politikalarla yenilenebilir üretim kapasitesini artırdığını, rüzgar ve jeotermalin ardından güneş enerjisinin de portföye eklendiğini hatırlattı. Dağıtık üretim, destek mekanizmaları, talep tarafı katılımı ve bugün sisteme eklenen batarya depolama çözümlerinin arz güvenliği ve karşılanabilirlik açısından ilerlemeyi sağladığını ifade etti.

Akbay, baz yük ihtiyacının yenilenebilirler ile birlikte büyük ölçekli nükleer santraller ve Küçük Modüler Reaktörler SMR'nin dengeli kullanımına ihtiyaç duyacağını belirterek batarya depolamanın sistem içindeki rolünü şöyle özetledi: Biz batarya depolamayı yalnızca başka bir üretim kaynağı olarak görmüyoruz. Onu enerji dönüşümünün önemli bir bileşeni ve bir anlamda zaman makinesi olarak görüyoruz. Çünkü bataryalar, üretilen elektrik enerjisini ihtiyaç duyduğumuz zamana ekonomik olarak taşıyabilmemizi sağlıyor.

Bölgesel iş birliği, sanayi ve insan kaynağı:

Panelde Akbay, yenilenebilir dönüşümünün sadece enerji üretimini değil şebeke, depolama, finansman, mühendislik ve imalat kabiliyetlerini aynı ekosistemde toplaması gerektiğine işaret etti. Türkiye'nin genç nüfusunun Avrupa ile kurulacak iş birliklerinde önemli bir potansiyel sunduğunu; eğitim sistemleri ve profesyonel değişim programlarının desteklenmesinin insan kaynağı gelişimi için kilit olduğunu söyledi.

Akbay, Avrupa ile iş birliğinin karşılıklı faydaya dayanması gerektiğini vurguladı ve Türkiye'nin uzun yıllara dayanan ekonomik entegrasyonu, Gümrük Birliği ilişkileri ile üretim altyapısının bu sürece değer katacağını belirtti. 'Made in Europe' yaklaşımında Türkiye'de üretilen ve Avrupa standartlarını karşılayan ürünlerin eşit koşullarda değerlendirilmesinin hem Avrupa'nın tedarik zinciri güvenliğini hem de yenilenebilir yatırımlarının ölçeklenmesini hızlandıracağını ifade etti.

Bölgesel entegrasyona dair Akbay, Türkiye'nin ENTSO-E sistemiyle doğrudan bağlantısının önemine dikkat çekti ve şebeke bağlantılarının ortak standartlar çerçevesinde geliştirilerek Azerbaycan'dan Kazakistan ve Özbekistan'a ve Körfez ülkelerine uzanabilecek bir coğrafyaya taşınabileceğini söyledi. Farklı bölgelerdeki yenilenebilir potansiyelin değerlendirilip elektriğin ihtiyaç duyulan pazarlara taşınmasının mühendislik, teknoloji ve imalat alanlarında yeni iş birlikleri doğuracağını ekledi.

Akbay ayrıca COP31'de Enerjide Dönüşüm: Temiz, Güvenli ve Rekabetçi Enerji paneline de katılarak Türkiye'nin enerji dönüşümüne ve Eksim Enerji'nin bu süreçteki yaklaşımına dair değerlendirmelerde bulundu. Panelde öne çıkan mesaj, dönüşümün uygulamaya geçiş aşamasında sistemik çözümler, depolama entegrasyonu ve bölgesel iş birliklerinin belirleyici olacağı yönündeydi.

EKSİM ENERJİ CEO’SU ARKIN AKBAY, TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31...

EKSİM ENERJİ CEO’SU ARKIN AKBAY, TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 KAPSAMINDA, TÜRKİYE PAVİLYONU’NDA DÜZENLENEN "YENİLENEBİLİR ENERJİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI: ENERJİ GÜVENLİĞİ, İKLİM EYLEMİ VE BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ" OTURUMUNA KATILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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