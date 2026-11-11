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Salihli'nin tarım rotası jeotermalle güçleniyor

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında toplanan yönetim kurulu, Salihli İhtisas OTB projesinde jeotermal destekli modern tarım için kararlar aldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Berk Doğan

Salihli'nin tarım rotası jeotermalle güçleniyor

Salihli tarımında yeni yönetim kurulu toplantısı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesi (OTB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla sürdü.

toplantıda ele alınan gündem maddeleri:

Toplantıda gündemdeki konular ayrıntılı biçimde değerlendirildi ve proje kapsamında ilerlemeyi sağlayacak çeşitli kararlar alındı. Katılımcılar, atılacak adımların proje takvimine etkisini ve uygulanabilirlik koşullarını tartıştı.

projenin hedefleri ve beklenen katkılar:

Salihli Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesi Projesinin, modern tarım teknolojileri ile jeotermal enerji kaynaklarını bir araya getirmesi planlanıyor. Projenin amacı; ihracat odaklı üretimi desteklemek, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve bölge ekonomisine yeni bir ivme kazandırmaktır.

Toplantı sonunda, alınan kararların Salihli ve Ege Bölgesi tarımı adına hayırlı olması dileğiyle sürecin hızlandırılmasına yönelik irade ortaya kondu. Yönetim kurulu üyeleri, projenin bölgenin tarımsal potansiyeline somut katkılar sunması beklentisini vurguladı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE TARIM BÖLGESİ (OTB) YÖNETİM KURULU...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE TARIM BÖLGESİ (OTB) YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, KAYMAKAM ALİ GÜLDOĞAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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