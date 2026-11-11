Şenlik ilçelerde: Aydın'da tiyatro günleri sürüyor

Aydın Büyükşehir’in kültür sanat şenliği sahneyi ilçelere taşıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde düzenlenen Aydın Kültür ve Sanat Şenliği, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de tiyatro etkinlikleriyle devam ediyor. Etkinlikler, her hafta farklı bir oyunla Aydınlıları ücretsiz kültür etkinlikleriyle buluşturmayı hedefliyor.

bu haftanın oyunu:

Bu haftanın programında yer alan Sil Baştan, Simay Antep'in kaleminden çıkan fantastik komedi türünde tek perdelik bir eser. Oyunda Aslı Bekiroğlu, Tolga Güleç, Yusuf Burak Kurtoğlu, Metin Kurt ve Hüseyin Yıldırım gibi usta oyuncular rol alıyor. Sahnelendiği ilçelerde vatandaşlardan yoğun ilgi gören oyun, izleyiciye mizah ve hayal unsurlarını bir arada sunuyor.

haftalık program ve bilet bilgileri:

Şenlik programı şu şekilde devam ediyor: Pazartesi günleri Didim, Salı günleri Söke, Çarşamba günleri Yenipazar, Perşembe günleri Efeler, Cuma günleri Koçarlı, Cumartesi günleri Nazilli ve Pazar günleri İncirliova. Etkinliklerin ücretsiz biletleri; Didim'de Atatürk Kültür Merkezi'nden, Söke'de Söke Belediyesi Hizmet Binası'ndan, Yenipazar'da Yenipazar Belediyesi'nden, Efeler'de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden, Koçarlı'da Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'ndan, Nazilli'de 23 Nisan Parkı Öğrenci Çalışma Salonu'ndan ve İncirliova'da İncirliova Belediyesi'nden temin edilebiliyor.

Her hafta değişen repertuarla sunulan oyunlar, sahne ve salon dağılımıyla ilçelerin kültür mekânlarında sergileniyor. Oyunlar; Didim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde, Söke'de Efes Kültür Merkezi'nde, Yenipazar'da Atatürk Kültür Merkezi'nde, Efeler'de Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda, Koçarlı'da Mevlüt Şahinci Konferans Salonu'nda, Nazilli'de Yeşilyurt Kültür Merkezi'nde ve İncirliova'da Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor.

Şenlik, yerel yönetimin kültür politikası çerçevesinde sanata erişimi kolaylaştırmayı ve tiyatroya ilgi duyan geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor. Vatandaşlar, ilçelerindeki bilet dağıtım noktalarından biletlerini alarak etkinliklere katılabiliyor ve program boyunca değişen oyunlarla Aydın'ın farklı noktalarında sahne sanatlarına ortak olabiliyorlar.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’İN KÜLTÜR SANAT ŞENLİĞİ DEVAM EDİYOR