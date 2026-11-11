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Erdoğan'dan COP31 liderlerine diplomatik karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'e katılan liderleri resmi karşılama töreniyle ağırladı; zirvede iklim diplomasisi ve ülkeler arası iş birliği ön plana çıktı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan'dan COP31 liderlerine diplomatik karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası iklim zirvesi COP31 kapsamında gelen liderleri resmi törenle karşıladı. Karşılama, protokol kuralları çerçevesinde gerçekleşirken etkinlik, zirvenin diplomasi yönünün gündeme taşınmasına işaret etti.

karşılama töreninin önemi:

Resmi karşılama törenleri, liderler arası ilk izlenimi oluşturmanın yanı sıra iklim gündeminin siyasi boyutunu güçlendirir. Bu tür ritüeller, görüşme kanallarını açmak ve zirve süresince yapılacak ikili temaslara zemin hazırlamak açısından kritik rol oynar.

zirvede beklenen tema ve etkiler:

COP31 bünyesinde gerçekleşecek görüşmelerde, taraflar arasındaki iş birliği ve taahhütlerin tartışılması bekleniyor. Karşılama töreni, liderler arasında sürdürülebilirlik, finansman ve ortak eylem çağrılarının daha görünür kılınmasına katkı sağlayabilir. Bu çerçevede, toplantılardan çıkacak kararların uluslararası iklim politikasına yansımaları takip edilecek.

Gözlemciler, liderlerin ilk temasları ve açıklamalarının zirvenin atmosferini şekillendireceğini belirtiyor; bu nedenle resmi açılış ve karşılama anları, diplomatik mesajların ilk ve önemli durağı olarak değerlendiriliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'e katılan liderleri karşıladı

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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