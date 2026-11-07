Denizli'de DSİ kavşağına köprülü çözüm 2027'de açılması hedefleniyor

gümüşler bulvarı köprülü kavşak projesi:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda yıllardır sorun oluşturan DSİ Kavşağı için başlattığı çalışmaları sahada inceledi. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ile teknik ekip, Gümüşler Bulvarı Köprülü Kavşak Projesi’nin güncel durumunu ve yürütülen işleri yerinde değerlendirdi. Proje, bölgenin trafik akışını kesintisiz hale getirerek önceki dönemde görülen yoğunluk ve kazaların azaltılmasını amaçlıyor.

altyapı ve üstyapı çalışmaları:

Köprülü kavşak, yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda ve 130 milyon TL yatırım bedeliyle inşa ediliyor. Gümüşler Bulvarı ile Cinkaya Bulvarı kesişiminde konumlanan proje kapsamında yağmur suyu drenaj sistemleri, sanat yapıları, yol gövdesi ve asfalt kaplamaları sıfırdan yenileniyor. Tasarım, dört koldan gelen trafiği güvenli ve akıcı hale getirecek köprülü geçiş üzerine kurulu.

Projede ayrıca 225 metre uzunluğunda çift taraflı perde duvar ile 96 metre uzunluğunda kapalı tünel geçişi inşa ediliyor. Tünel üstünde yer alacak 57 metre çapında akıllı kavşak düzenlemesi ile kavşağın yönetimi ve trafik akışı optimize edilecek. Üstyapı çalışmaları çerçevesinde 20 bin metrekare asfalt serimi ve 9 bin metrekare kaldırım düzenlemesi planlanıyor; modern aydınlatma ve trafik güvenlik unsurlarıyla yaya güvenliği artırılacak.

ahmet nuri erikoğlu caddesi modernizasyonu:

Başkan Çavuşoğlu'nun saha denetimleri, Gümüşler Bulvarı ziyaretinin ardından Ahmet Nuri Erikoğlu Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarına kaydı. Bu yatırım kapsamında cadde, 600 metre uzunluğundaki ana arter ve 200 metre uzunluğundaki yan yol bağlantısı olmak üzere çift gidiş-geliş formunda düzenleniyor. Bölgede ayrıca 53 metre çapında bir akıllı kavşak uygulaması gerçekleştirilecek.

Cadde düzenlemeleri kapsamında toplam 11 bin metrekare asfalt serimi ile 6 bin metrekare parke kaplama yapılacak. Altyapı çalışmaları tamamlandığında sıcak asfalt uygulamasıyla caddeye modern ve estetik bir görünüm kazandırılacak; trafik akışı ve güvenlik iyileştirilecek.

başkanın değerlendirmesi:

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, DSİ Kavşağı'nın yıllardır çözüm bekleyen bir problem olduğunu vurguladı ve projenin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti. Çavuşoğlu çalışmayla ilgili olarak, projenin tamamlanması sonrası kavşağın ve yolun hemşehrilerin hizmetine sunulacağını, ulaşımda güven ve konforun artacağını söyledi. 2027 yılının ilk çeyreği hedefiyle projenin açılacağı ifade edildi ve yatırımların kent yaşam kalitesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT İÇİ ULAŞIMDA YILLARDIR SORUN YAŞANAN DSİ KAVŞAĞI’NI 130 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA YENİDEN DÜZENLİYOR. ÇALIŞMALARI SAHADA İNCELEYEN BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, GÜMÜŞLER BULVARI KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJESİ’Nİ 2027 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE HİZMETE AÇMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ AÇIKLADI. ÇAVUŞOĞLU, AHMET NURİ ERİKOĞLU CADDESİ’NDE DEVAM EDEN YENİLEME ÇALIŞMALARINI DA YERİNDE DENETLEDİ.