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Yüksek kesimlerde kar, Ahmetusta geçidi ve safran tarlaları beyaza büründü

Karabük'ün yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile Yukarı Çiftlik'teki safran tarlalarını beyaza bürüdü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Yüksek kesimlerde kar, Ahmetusta geçidi ve safran tarlaları beyaza büründü

Bölgede ulaşım çalışmaları:

Karabük'ün yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi bölümünde etkisini gösterdi. Yağış kısa sürede geçidi ve çevresini beyaz örtüyle kapladı.

Olayın ardından karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması ve sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Vatandaşların tepkisi ve gözlemler:

Bazı vatandaşlar araçlarından inerek kar yağışı sırasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Bölgedeki seyirciler, yağışın kısa sürede çevreyi kaplamasını ve geçidin görünümünü değiştirmesini gözlemledi.

Tarım alanlarında beklenmedik örtü:

Yağışın etkisi Yukarı Çiftlik Köyü'ne de ulaştı; köydeki safran tarlaları karla kaplanarak beyaza büründü. Safranın yetiştiği alanlarda oluşan bu görüntü, bölge halkı için ilginç ve nadir bir manzara oluşturdu.

Yetkililer, hava koşullarına karşı tedbirli olunmasını ve karla mücadele çalışmalarının planlı şekilde sürdürüleceğini belirtiyor. Sürücülere ise kış şartlarına uygun ekipman kullanmaları ve hızlarını düşürmeleri tavsiye ediliyor.

KENTTE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

KENTTE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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