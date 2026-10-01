Denizli'de eğitim ve beslenme birleşti: Çavuşoğlu modeli hedefi hızla geçti

Projenin kısa özeti:

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Çavuşoğlu Modeli" Beslenme Desteği, planlanan dört yıllık hedefi yaklaşık 1,5 yılda geride bırakarak toplam 12 bin 600 öğrenciye ulaştı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu öncülüğünde uygulanan proje, çocukların sağlıklı büyümesi ve ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi hedefiyle devam ediyor.

Kapsamın genişlemesi:

Uygulamanın ilk yıllarında ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayan program, yeni eğitim-öğretim döneminde ilk kez ortaokul 5. sınıf öğrencilerini de sisteme dahil ederek kapsamını genişletti. Bu genişleme sayesinde projenin yarattığı etki büyüdü ve daha fazla ailenin bütçesine katkı sağlandı.

Gelecek hedefleri:

Yetkililer, kısa sürede yakalanan başarının ardından hedefi daha da yukarı taşıdı; önümüzdeki dönemde 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin de projeye dahil edilmesi planlanıyor. Nihai amaç, Denizli genelindeki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaşarak daha çok ihtiyaç sahibi çocuğun düzenli beslenmesini sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek.

Dağıtım ve başvuru süreci:

Yeni dönem başvuruları kabul edilen aileler ile hâlihazırda hak sahibi ailelerin beslenme paketleri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından adreslere teslim ediliyor. Paketler, uzman diyetisyenler gözetiminde ve hijyen koşullarına uygun şekilde hazırlanıyor.

Başvurular yıl boyunca açık tutuluyor ve aileler başvurularını belediyenin internet sayfası aracılığıyla yapabiliyor: www.denizli.bel.tr içindeki "Başvurular" sekmesi ya da https://apps.denizli.bel.tr/okulbeslenmeyardimibasvuru/ bağlantısı üzerinden online başvuru mümkün.

Sosyal belediyecilik vurgusu:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, artan hayat pahalılığının yarattığı ekonomik baskının bilinciyle hareket ettiklerini belirterek projenin amaçlarını özetledi. Başkan, projenin eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı, aile bütçelerine nefes aldırmayı ve hiçbir çocuğun okulda aç kalmamasını hedeflediğini vurguladı.

Başkan Çavuşoğlu, "Bugün 12 bin 600 evladımızın sofrasına ortak olmanın, onların sağlıklı gelişimine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" sözleriyle projenin toplumsal önemine dikkat çekti.

Projede sağlanan düzenli destek hem çocukların okul başarısına olumlu yansıyor hem de ailelerin ekonomik yükünün hafiflemesine katkı sunuyor; yetkililer, başvuru ve kapsam artışıyla bu etkinin daha da büyüyeceğini belirtiyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN "ÇAVUŞOĞLU MODELİ" BESLENME DESTEĞİ PROJESİ, 4 YILLIK HEDEFİNİ YAKLAŞIK 1,5 YILDA AŞARAK 12 BİN 600 ÖĞRENCİYE ULAŞTI. BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU’NUN ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJE, ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI BESLENMESİNE VE AİLELERİN BÜTÇESİNE DESTEK OLUYOR.