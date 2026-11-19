Olayın ayrıntıları:

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Göçmen Kaçakçılığı (TCK-79) suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi. Çalışma kapsamında 18 Kasım tarihinde Kırmasırt Mahallesi, Mardin Yolu Diyarbakır istikameti, TRT Jandarma Uygulama Noktası mevkiinde bir tır durduruldu ve detaylı arama yapıldı.

Gizli bölmenin özellikleri:

İncelemede, 13 metrelik sal dorsenin tabanına profil demirler kullanılarak gizli bir bölme oluşturulduğu tespit edildi. Bölmenin yüksekliği 1 metre, genişliği 2,5 metre olarak belirtildi; üst kısmı damlama boruları ile örtülmüş ve dışı çadırla kapatılmıştı.

Bu gizli bölmede saklanan 55 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve organizatör olduğu belirtilen İ. Ç. isimli şahıs yakalandı. Olayla ilgili olarak şüpheli İ. Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

DİYARBAKIR'DA TIR DORSESİNDE 55 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI