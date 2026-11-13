Maltepe'de organ bağışı semineri: kaybın ardından umut olan karar

Maltepe'de organ bağışı semineri

İstanbul Maltepe'de, organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen seminer yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Hayat Ver Sağlıklı Yaşam, Kültür, Sanat ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen programda hem kişisel deneyimler hem de teknik bilgiler paylaşıldı.

kişisel hikâye:

Ebru Gökdere, yaklaşık bir yıl önce eşini beyin kanaması sonucu kaybettiğini anlattı. Eşinin 7 gün yoğun bakımda kaldığını ve ardından beyin ölümünün gerçekleştiğini belirten Gökdere, hastanenin organ nakli koordinasyon ekibinin eşinin yaklaşık 8 organının bağışlanabileceğini bildirdiğini söyledi. Yakınlarının dinî kaygıları nedeniyle başlangıçta kararsızlık yaşadığını, ancak dayısının önerisi üzerine Alo 190 Fetva Hattı'ndan aldığı bilgiyle bağış kararını verdiğini ifade etti.

Gökdere, eşinin organlarının yaklaşık 4 kişiye umut olduğunu belirterek, Benim en kötü günüm başka insanların en güzel günü olacaktı ve yaşarken eşim benim kahramanımdı, vefat ettiğinde de başka insanların kahramanı oldu dedi. Ameliyata götürüldüğü sırada hissettiklerini de anlatan Gökdere, bayram öncesi bu kararın kendisine huzur verdiğini vurguladı.

seminer ve toplumsal mesaj:

Seminerde organ bağışının kimlerin bağışçı olabileceği, organ nakli bekleyen hastaların yaşadığı sıkıntılar ve toplumdaki dinî kaygılar ele alındı. Programa katılan konuşmacılar deneyimlerini paylaştı ve bağışın etik, tıbbi ve sosyal boyutlarını aktardı. Müftü de seminerde dinî yönüyle bilgilendirme yaptı.

Hayat Ver Derneği Başkanı Erdoğan Köse, Türkiye genelinde 600'ün üzerinde çocuk olmak üzere 5 binden fazla hastanın organ nakli beklediğini hatırlatarak, toplumsal bilinç oluşturmanın hedeflendiğini söyledi. Köse, Bugün bir hastamıza umut olabilirsek, bir hastamıza destek verebiliyorsak ne mutlu bizlere ifadelerini kullandı.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kart ise yaklaşık 20-25 yıl önce organlarını bağışladığını belirterek, farkındalık çalışmalarının önemine değindi ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in dernek faaliyetlerine verdiği desteği aktardı. Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karaca da ailesinde organ nakli bekleyen bir yakınının olduğunu belirterek, belediyenin farkındalık faaliyetlerine destek verdiğini söyledi ve Organ nakli hayat kurtarır mesajını yineledi.

Program sonunda konuşmacılar ve katılımcılar, organ bağışının hem kaybeden yakınları için bir teselli hem de bekleyen hastalar için yaşamsal bir umut kaynağı olduğu üzerinde durdu. Seminer, bağış konusunda bilgi almak isteyenler için yol gösterici kaynakların ve iletişim kanallarının paylaşılmasıyla sona erdi.

Maltepe'de organ bağışı seminerinde duygulandıran sözler: "Eşim başka insanların kahramanı oldu"