Kış öncesi umut sofraları: Kızılay Muradiye'den gıda desteği

Kızılay Muradiye şubesi kış desteklerini sürdürüyor

Türk Kızılay Muradiye Şubesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ilçede sosyal incelemesi tamamlanan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımlarını yoğunlaştırdı. Hazırlanan paketler, şube gönüllülerinin katılımıyla belirlenecek adreslere tek tek teslim edildi.

Dağıtım nasıl gerçekleştirildi:

Yardımlar, önceden yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahipleri olarak tespit edilen hanelere ulaştırıldı. Gıda kolilerinin hazırlanması ve dağıtımı sürecinde gönüllü ekipler sahada görev alarak ailelerle birebir iletişim kurdu ve paketlerin eksiksiz teslim edilmesine özen gösterildi.

Şube yönetiminin açıklamaları:

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini vurguladı. Başkan Yay, "Kış yardımları kapsamında, şubemiz tarafından sosyal incelemesi titizlikle yapılan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik gıda yardımlarımızı sürdürüyoruz. Gönüllülerimizle birlikte sahaya inerek emanetleri ailelerimize ulaştırıyoruz. Destek veren, sofralara bereket katan tüm kıymetli bağışçılarımıza şahsım ve şubemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Şube yetkilileri, yardım çalışmalarının sezon boyunca devam edeceğini ve ihtiyaçların değişimine göre destek programlarının güncelleneceğini belirtti. Yerel dayanışmanın sürdürülmesi için bağış ve gönüllülük çağrıları da yapıldı.

TÜRK KIZILAY MURADİYE ŞUBESİ, KIŞ YARDIMLARI KAPSAMINDA İLÇEDE SOSYAL İNCELEMESİ TAMAMLANAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE GIDA KOLİSİ DESTEĞİNDE BULUNDU.