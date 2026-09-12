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Denizli'de iki ilçeyi kapsayan operasyonda 103.496 kullanımlık bonzai ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma Pamukkale ve Serinhisar'daki operasyonda 103.496 kullanımlık bonzai, 1.415 sentetik hap ve 344 g esrar ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Denizli'de iki ilçeyi kapsayan operasyonda 103.496 kullanımlık bonzai ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmasını Pamukkale ve Serinhisar ilçelerinde yoğunlaştırdı. Operasyonlar, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda müşterek şekilde yürütüldü.

ele geçirilen maddeler:

Yapılan arama ve kontrollerde toplamda 103.496 kullanımlık sentetik kannabinoid/bonzai, 1.415 adet sentetik hap ve 344 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen miktarlar, operasyonun bölgedeki ticaret ve kullanım zincirine yönelik geniş kapsamlı bir müdahale olduğunu gösteriyor.

şüphelilerin hukuki süreci:

Operasyon kapsamında yakalanan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından alınan karar sonucunda her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, benzer suçların önlenmesine yönelik operasyonlarını sürdüreceklerini bildirdi.

DENİZLİ’DE JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLARDA...

DENİZLİ’DE JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN 2 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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