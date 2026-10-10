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Denizli'de Madagaskar sirkine yoğun ilgi: çocuklar sahnede heyecan yaşadı

Madagaskar Sirki, 8 Ekim'de Denizli'de akrobasi, denge ve jonglörlük ağırlıklı, hayvan içermeyen gösterisiyle çocuklara ve ailelere renkli anlar sundu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli'de Madagaskar sirkine yoğun ilgi: çocuklar sahnede heyecan yaşadı

gösterinin atmosferi ve içerik:

Türkiye turnesi kapsamında Denizli'ye gelen Madagaskar Sirki, 8 Ekim Perşembe günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda seyirciyle buluştu. Gösteride akrobasi, denge ve jonglörlükten oluşan geleneksel sirk unsurları, sahne kostümleri ve canlı performanslarla bir araya getirildi.

Etkinlikte hayvanların kullanılmadığı bir sirk anlayışı benimsenmiş olup, gösteri fiziksel beceri, yaratıcılık ve sahne sanatlarını ön plana çıkardı. Yaklaşık bir saat süren performans, her yaştan izleyicinin beğenisini kazandı ve salonu dolduran izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

çocukların tepkisi ve ailelerin katılımı:

Gösteri boyunca salonun coşkulu atmosferi dikkat çekti. Çocukların sahnedeki gösterileri merak ve heyecanla takip etmesi, ailelerin ise alkışlarla bu heyecana ortak olması renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik, çocuklara yönelik eğlence ve sanatın birleştiği anlar sundu.

turne ve organizasyon:

Madagaskar Sirki, Dünya Organizasyon tarafından düzenlenen Türkiye turnesi kapsamında farklı ülkelerden gelen sanatçıları izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Denizli'deki gösterinin ardından sirk, turne programı çerçevesinde başka illerde de sahne alacak şekilde planlanıyor.

Etkinlik, kentin kültür ve sanat takvimine hareketlilik katarken, çocukların canlı performanslara gösterdiği ilgi sirkin amaçladığı eğitici ve eğlenceli işlevin de altını çizdi.

TÜRKİYE TURNESİ KAPSAMINDA DENİZLİ&#039;YE GELEN ULUSLARARASI ÇOCUK FESTİVALİ, MADAGASKAR SİRKİ, RENKLİ...

TÜRKİYE TURNESİ KAPSAMINDA DENİZLİ'YE GELEN ULUSLARARASI ÇOCUK FESTİVALİ, MADAGASKAR SİRKİ, RENKLİ SAHNE GÖSTERİLERİYLE ÇOCUKLARA VE AİLELERE HEYECAN DOLU ANLAR YAŞATTI. YOĞUN KATILIMIN OLDUĞU ETKİNLİKTE İZLEYİCİLER, ULUSLARARASI SİRK SANATÇILARININ PERFORMANSLARINA COŞKUYLA EŞLİK ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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