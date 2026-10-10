Kalbin içine açılan yolculuk: Her Bilinç Bir Kâinat'ta ikinci kitapla derinleşiyor

Kalbin içine açılan yolculuk

Hacer Özlem Çiçek ile Prof. Dr. Ümit Beden imzasını taşıyan üç kitaplık çalışma Her Bilinç Bir Kâinat serisinin ikinci kitabı, A7 Kitap tarafından yayımlandı. İlk kitapta aklın kapısında başlayan arayış, bu yeni eserde yönünü kalbe çeviriyor ve okuru kendi iç dünyasının haritasını çıkarmaya çağırıyor.

Akıldan kalbe bir yöneliş:

Yazarlar, ilk kitapta insan, bilinç ve kâinat arasındaki bağı kurduktan sonra ikinci eserde "Aklından kalbine uzanan yalnızca birkaç karışlık bir yol var ve belki de insanın ömrü boyunca çıkacağı en uzun yolculuk bu" diyerek yolculuğun rotasını netleştiriyor. Kitap, tasavvuf geleneğinin işaret ettiği kalp merkezli hakikati merkeze alıyor.

Tefekkürten aşka uzanan ışık:

Tefekkürün Ateşi ile başlayan anlatı, bu bölümde aşkın ve kalbin ışığıyla derinleşiyor. Tasavvufun eski söyleminden hareketle kitabın temelini oluşturan "Yerlere ve göklere sığmayan, mümin kulunun kalbine sığar" anlayışı metnin ruhunu biçimlendiriyor. Eser, okura güçlü bir cümle bırakıyor: "Çünkü aşk yalnızca yakmaz. Aydınlatır."

Metin, okuyucuya yalnızca teorik bir çerçeve sunmuyor; satırlar arasında bir iç yolculuğun kapısını aralıyor ve kalbin sesine dönme davetini yineliyor. Serinin üçüncü kitabına dair işaret edilen temalar, bu ikinci eserle birlikte daha görünür hale geliyor.

Her Bilinç Bir Kâinat'ın ikinci kitabı, kitapçılarda ve çevrim içi satış platformlarında okurlarla buluşuyor.

TASAVVUF ARAŞTIRMACISI VE YAZAR HACER ÖZLEM ÇİÇEK İLE TIP PROFESÖRÜ DR. ÜMİT BEDEN’İN KALEME ALDIĞI "HER BİLİNÇ BİR KÂİNAT" SERİSİNİN İKİNCİ KİTABI OKURLA BULUŞTU. İLK KİTAPTA AKLIN KAPISINDA BAŞLAYAN YOLCULUK, BU KEZ İNSANIN EN DERİN SIRRINA, KALBİNE UZANIYOR.