Esenyurt'ta renkli sırlarda ebru konuşuldu

serginin açılışı ve katılımcılar:

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen "Eslâfın İzinde Ebru Sergisi" Esenyurt Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Programa Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ziyaretçiler, sergide yer alan ebru tablolarını inceleme fırsatı buldu ve eserlerin teknik yönleri hakkında bilgi edindi.

alparslan babaoğlu ile söyleşi:

Serginin açılışının ardından ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu bir söyleşi gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Uğur Taşatan’ın üstlendiği oturumda, ebru sanatının incelikleri ve kültürel mirastaki yeri ele alındı. Babaoğlu programla ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Geleneksel Türk ebrusu eserlerinden oluşan sergimizde, 42 eser yer aldı. Türk ebru sanatının farklı dallarından örnekleri bir araya getirerek ziyaretçilerin bu sanatın zenginliğini yakından görmelerini amaçladık. Serginin düzenlendiği mekân, bu tür sanatsal etkinlikler için son derece güzel ve uygun bir alan. İstanbul’a böyle bir mekân kazandırdıkları için Esenyurt Belediyesini kutluyorum. Sohbet etkinliğimizi gerçekleştirdiğimiz salon da oldukça güzel ve elverişliydi. Böyle bir yerde sergi açmış olmaktan büyük mutluluk duydum. Sergiye gösterilen ilgi de oldukça fazlaydı. Esenyurt’ta bu kadar çok ebru sanatı meraklısının olduğunu görmek beni ayrıca mutlu etti."

ziyaretçi izlenimleri ve kapanış:

Programda katılımcılar Babaoğlu'nun eserlerini yakından izleyip sanatçıdan uygulama ve teknikler hakkında bilgiler aldı. Ziyaretçilerden Fatma Mercan sergi ve belediyenin etkinlikleri hakkında şunları söyledi:

"Geçen yıl ebru sanatına başladım ve bir yıldır eğitimime devam ediyorum. Alparslan Hocamızın sergisini, eserlerini ve anlatımını çok beğendim. Hocamızın bizi desteklemesiyle gurur duyduk. Başarılarının devamını diliyorum. Biz de onun izinden giderek bu sanatta ilerlemek istiyoruz. İnşallah biz de başarılı oluruz. Belediyemizin sunduğu farklı eğitimlerden de yararlanıyorum. Bu güzel hizmetler için Esenyurt Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum."

Etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sonlandı. Sergi, ebru sanatının teknik zenginliğini ve kültürel mirastaki yerini vurgulayacak biçimde ziyaretçilere açık kaldı.

Esenyurt’ta Ebru Sanatının incelikleri sanatseverlerle buluştu