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Kaleiçi'nde karnaval ruhu: kortej, konser ve uluslararası kültür buluşması

Muratpaşa'nın 11. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali korteji, 15 ülkeden 20 şehrin ekipleriyle tarihi sokaklarda renkli gösteriler sundu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:08

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kaleiçi'nde karnaval ruhu: kortej, konser ve uluslararası kültür buluşması

Kortej Kaleiçi'nin tarihi sokaklarını renklendirdi

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 11. kez düzenlediği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali, geleneksel kortejiyle Kaleiçi'nde adeta bir karnaval atmosferi yarattı. Eski Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan kortej, tahta bacaklı göstericilerden ateş sihirbazlarına, jonglörlerden bando ekiplerine uzanan zengin bir programla sokakları dolduran kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Kortejde öne çıkan gösteriler:

Kortejdeki geçiş boyunca rengarenk kostümler, sokak performansları ve bando müziğiyle canlı görüntüler oluştu. Etkinlik bu yıl 15 ülkeden 20 şehir temsilcisini ağırladı ve gösteriler Karaalioğlu Parkı Orta Mirador'da düzenlenen Adamlar konserine kadar devam etti.

Başkan Ümit Uysal'ın mesajı:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kortej sırasında Kaleiçi'nin sahip olduğu tarihsel ve kültürel değerlerin paylaşılmasının önemine vurgu yaptı. Uysal, "Elinizde çok iyi bir cevher varsa onu sadece kendiniz izlemek yerine bütün dünyanın izlemesini, görmesini, yaşamasını sağlamak gerekli" dedi ve festivalin şehirler arasında kültürel etkileşim ile dostluk köprüleri kurduğunu belirtti.

Uysal, bugüne dek festival kapsamında 200 şehir'in ağırlandığını ve yapılan çalışmalarla Kaleiçi'nin 12 ay ziyaret edilen bir turizm merkezine dönüştüğünü ifade etti. Başkan, "Elimizdeki tozlanmış mücevheri parlattık ve bütün dünyayla paylaşıyoruz. Dünyanın her yerinden antik kentlerimizi, hikayelerimizi görünür kılmalıyız" sözleriyle bölgenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının gerekliliğini yineledi.

Konuşmanın ardından festivale katılan şehirlerin temsilcileri geleneksel kostümleri, kendi bayrakları ve Türk bayraklarıyla Antalyalılara selam verdi. Kortej ve konser alanı, gençlerin yoğun katılımıyla dolarken festival, kültür, müzik ve yerel tarihin buluştuğu bir gün olarak kayıtlara geçti.

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, &quot;ELİNİZDE ÇOK İYİ BİR CEVHER VARSA ONU SADECE KENDİNİZ...

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, "ELİNİZDE ÇOK İYİ BİR CEVHER VARSA ONU SADECE KENDİNİZ İZLEMEK YERİNE BÜTÜN DÜNYANIN İZLEMESİNİ, GÖRMESİNİ, YAŞAMASINI SAĞLAMAK GEREKLİ" DEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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