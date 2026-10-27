Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 27 gözaltı

Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik operasyon

Denizli'de sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında 27 kişi gözaltına alındı. Operasyon belediye binasında eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri şeklinde ilerledi.

gözaltılar ve arama çalışmaları:

Sabah mesaiye başlamak üzere binaya gelen personel içeri alınmadı ve polis ekipleri belediye içinde arama yaptı. Emniyet güçleri tarafından yürütülen arama çalışmaları halen devam ediyor.

soruşturmanın geçmişi:

Soruşturma kapsamında daha önce de belediye binasında arama yapılmış; kaynaklarda yer alan bilgiye göre bu arama 16 Ekim tarihinde gerçekleştirilmişti. Mevcut operasyon, yürütülen imar usulsüzlüğü soruşturmasının yeni aşaması olarak kayda geçti.

Soruşturmaya ilişkin detaylar ve yapılacak açıklamalar, resmi kurumların paylaşacağı bilgilerle netleşecek ve olayla ilgili gelişmeler takip edilecek.

DENİZLİ'DE MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ'NE İMARDA USULSÜZLÜKLER NEDENİYLE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ARAMA YAPILMIŞ BUGÜN SABAHA SAATLERİNDE İSE DÜZENLENEN OPERASYONLA 27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.