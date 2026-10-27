Dolar 49,7844 +0,02%
Euro 55,5440 -0,20%
Bist 11.151,62 0,00%
Altın Gram 6.421,14 -0,66%
EUR/USD 1,1142 -0,33%
Brent Petrol 111,00 +0,23%
--°

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 27 gözaltı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne sabah düzenlenen imar usulsüzlüğü operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı; aramalar sürüyor, personel binaya alınmadı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:27

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 10:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 27 gözaltı

Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik operasyon

Denizli'de sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında 27 kişi gözaltına alındı. Operasyon belediye binasında eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri şeklinde ilerledi.

gözaltılar ve arama çalışmaları:

Sabah mesaiye başlamak üzere binaya gelen personel içeri alınmadı ve polis ekipleri belediye içinde arama yaptı. Emniyet güçleri tarafından yürütülen arama çalışmaları halen devam ediyor.

soruşturmanın geçmişi:

Soruşturma kapsamında daha önce de belediye binasında arama yapılmış; kaynaklarda yer alan bilgiye göre bu arama 16 Ekim tarihinde gerçekleştirilmişti. Mevcut operasyon, yürütülen imar usulsüzlüğü soruşturmasının yeni aşaması olarak kayda geçti.

Soruşturmaya ilişkin detaylar ve yapılacak açıklamalar, resmi kurumların paylaşacağı bilgilerle netleşecek ve olayla ilgili gelişmeler takip edilecek.

DENİZLİ&#039;DE MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ&#039;NE İMARDA USULSÜZLÜKLER NEDENİYLE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ARAMA...

DENİZLİ'DE MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ'NE İMARDA USULSÜZLÜKLER NEDENİYLE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ARAMA YAPILMIŞ BUGÜN SABAHA SAATLERİNDE İSE DÜZENLENEN OPERASYONLA 27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kazak tünelleri çıkışında devrilen yolcu otobüsü: 1 ölü, 7 yaralı
images

Görüntülere yansıdı: Kastamonu'da işlek caddede rastgele ateş 4 kişi yaralandı
images

Karacabey'de sağanak yolları göle çevirdi, evlerinin önünden balık tutanlar
images

Paymix operasyonunda 17 kişi cezaevine gönderildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhuriyet coşkusu sokaklara taşınıyor: 81 ilde iklim için pedal zamanı

Kazak tünelleri çıkışında devrilen yolcu otobüsü: 1 ölü, 7 yaralı

Görüntülere yansıdı: Kastamonu'da işlek caddede rastgele ateş 4 kişi yaralandı

Samsun'da medikal sanayi sitesi için üreticiler ortak alana yöneliyor

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Trabzonspor, Hearts sınavına rejenerasyon ve taktik çalışmalarıyla başladı