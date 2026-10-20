Denizli'de mutluluğa kurşun sıkma çağrısı: yaz boyunca binlerce kişiye ulaşıldı

Proje ve hedefleri:

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, özel günlerde eğlence amacıyla havaya ateş açılmasının yol açtığı riskleri azaltmak amacıyla "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma" adlı farkındalık projesini hayata geçirdi. Proje; düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlaması gibi kutlamalarda sıcak temas gerektiren bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini kapsıyor.

Saha çalışmaları ve ulaşılan sayılar:

2026 yılı yaz dönemi boyunca il merkezi ve tüm ilçelerde sürdürülen saha çalışmalarında ekipler, düzenlenen organizasyonlarda vatandaşlarla birebir görüşmeler yaptı. Ekipler toplamda 7.027 kişiye doğrudan bilgilendirme sundu ve hazırlanan eğitici broşürler dağıtıldı. Çalışmalarda hukuki yaptırımlar, yanlış kullanımın yol açabileceği yaralanma ve ölüm riskleri detaylı biçimde aktarıldı.

Çağrı, denetim ve bilgilendirmenin devamı:

Denizli İl Emniyet yetkilileri, özel anların silah sesleriyle gölgelenmemesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara duyarlı olma çağrısı yaptı. Emniyet güçleri, bir anlık eğlencenin geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı ve 'Mutluluğa kurşun sıkmayalım, geleceği karartmayalım' mesajını yineledi. Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Proje, yerel ekiplerin sahadaki görünürlüğünü artırmayı, toplumsal bilinci güçlendirmeyi ve olası kazaları önlemeyi amaçlıyor. Yetkililer, hem aileleri hem de etkinlik organizatörlerini sorumlu davranmaya davet etti.

DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET VE ASKER UĞURLAMASI GİBİ ÖZEL GÜNLERDE HAVAYA ATEŞ AÇILMASININ ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA BAŞLATTIĞI "MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA, GELECEĞİ KARARTMA" PROJESİ KAPSAMINDA YAZ BOYUNCA BİNLERCE VATANDAŞA ULAŞTI.