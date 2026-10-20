nazilli hayvan pazarında kulak küpesi ve sevk belgesi denetimi sıkılaştırıldı

Denetimlerde öne çıkanlar:

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, hayvan pazarına girişte belge ve kimlik kontrolleri sıkılaştırıldı. Denetimler, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından yürütüldü. Amaç, bulaşıcı hayvan hastalıklarını önlemek ve güvenli hayvan ticaretini sağlamaktır.

Kontrol uygulamaları:

Pazar girişinde veteriner hekimler, pazara getirilen hayvanları tek tek muayene etti; hayvanların sağlık durumları kontrol edildi ve kimlik belgeleri incelendi. Özellikle kulak küpesi ile sevk belgesi uyumuna dikkat edildi. Kontrollerde küpe veya belge eksikliği tespit edilen hayvanların pazara girişine izin verilmedi, sorumlular hakkında idari işlem uygulandı.

Denetimlerdeki yaklaşım, hem bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemeye hem de üreticilerin güvenli bir ortamda ticaret yapabilmesine odaklandı. Pazarda yapılan bire bir kontroller, kaynağı belli olmayan hayvan hareketlerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

İl geneline yayılan kararlı denetim:

Aydın genelinde hayvan pazarlarına yönelik denetimlerin aralıksız ve kararlı şekilde süreceği bildirildi. Yetkililer, belgeleri ve küpeyi tam olmayan hayvanların ticaretinin engellenmesi politikasının devam edeceğini ve uygulamaların pazarların tamamında aynı titizlikle yürütüleceğini vurguladı.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE HAYVAN PAZARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, KULAK KÜPESİ VE SEVK BELGESİ EKSİK OLAN HAYVANLARIN PAZARA GİRİŞİNE İZİN VERİLMEZKEN, SORUMLULARI HAKKINDA İDARİ İŞLEM UYGULANDI.