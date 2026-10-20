Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,6230 +0,07%
Bist 11.603,42 +1,52%
Altın Gram 6.594,70 -0,54%
EUR/USD 1,1215 -0,02%
Brent Petrol 111,40 +1,69%
--°

Sarız'a ulaşımı güçlendiren 9,37 milyon TL'lik yol yatırımı

Kayseri Büyükşehir, Sarız’da Fettahdere–Ayranlık 3 km yolun birinci ve ikinci kat sathi kaplamasını tamamladı; toplam yatırım 9.373.794 TL.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sarız'a ulaşımı güçlendiren 9,37 milyon TL'lik yol yatırımı

yatırım kapsamı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde ulaşım konforu ve yol güvenliğini artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Sarız ilçesinde yol yenileme ve sathi kaplama uygulamaları gerçekleştirdi.

Fettahdere ile Ayranlık mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik güzergâhta altyapı ve birinci kat ile ikinci kat sathi kaplama işleri tamamlandı. Birinci kat sathi kaplama için yapılan yatırım tutarı 1 milyon 268 bin 946 TL, ikinci kat sathi kaplama bedeli ise 8 milyon 104 bin 848 TL olarak açıklandı. Böylece güzergâhtaki toplam yatırım tutarı 9 milyon 373 bin 794 TL oldu.

diğer yol çalışmalarının durumu:

Sarız Çakılkaya Mahallesi’ndeki 3 kilometrelik yol, İmirzaağa Mahallesi’ndeki 1,5 kilometrelik yol ve Yaylacık güzergâhında yürütülen yenileme çalışmaları da devam ediyor. Belediye, kırsal bağlantıların güçlendirilmesini önceliklendirerek hem altyapı hem de üstyapı yatırımlarını eş zamanlı yürütüyor.

İmirzaağa Mahalle Muhtarı Remzi Cengizhan, yapılan hizmet için teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: "Bu yol Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın emeğiyle yapıldı. En alt kademeden en üst kademeye emeği geçen herkese teşekkür ederim".

Muhtar Cengizhan, sorunun uzun yıllardan beri devam ettiğini ve projenin kalıcı çözüm getireceğini vurgulayarak ekledi: "Bu yol yıllardan beri kanayan bir yaraydı, zorluk çekiyorduk. Şuan altyapı ve drenaj çalışması bitmiştir. Seneye de inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde sathi kaplama yapılacak. Bu yol ebedi kullanılacak. Çünkü Tufanbeyli, Adana’ya bağlanan bağlantı yolu. Gelip geçici bir yol değil. Emeği geçen herkese köyüm adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum".

Belediye yetkilileri, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmenin hem ekonomik hareketliliği hem de yaşam kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor. Yapılan sathi kaplama ve altyapı düzenlemelerinin, özellikle yağışlı dönemlerde ulaşım güvenliğini artırması ve bölge bağlantılarını sağlamlaştırması bekleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM KONFORUNU VE YOL GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYA...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM KONFORUNU VE YOL GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN SARIZ İLÇESİNDE YOL YENİLEME VE SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yerli boz sığırlarla et üretimi ve yangın riski azaltma hedefi
images

Başiskele selin izlerini silmek için seferber oldu
images

Kalp kapağı yetmezliğinde ameliyatsız çözüm: Triklip ile kapalı tedavi
images

Yüksekova'da öğrencilere yönelik gerçeği aratmayan yangın tahliye tatbikatı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de Kıbrıs gazisine veda: askeri törenle son görev

Boyabat'ta üreticinin yüzünü güldüren adım: TMO çeltik alımlarını başlattı

Sinop müftülüğünden hafızlığı güçlendirme ve koruma değerlendirmesi

Muhtarlar günü'nde fenalaşan Erol Erdal Gürdoğan, son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi