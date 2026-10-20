Sarız'a ulaşımı güçlendiren 9,37 milyon TL'lik yol yatırımı

yatırım kapsamı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde ulaşım konforu ve yol güvenliğini artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Sarız ilçesinde yol yenileme ve sathi kaplama uygulamaları gerçekleştirdi.

Fettahdere ile Ayranlık mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik güzergâhta altyapı ve birinci kat ile ikinci kat sathi kaplama işleri tamamlandı. Birinci kat sathi kaplama için yapılan yatırım tutarı 1 milyon 268 bin 946 TL, ikinci kat sathi kaplama bedeli ise 8 milyon 104 bin 848 TL olarak açıklandı. Böylece güzergâhtaki toplam yatırım tutarı 9 milyon 373 bin 794 TL oldu.

diğer yol çalışmalarının durumu:

Sarız Çakılkaya Mahallesi’ndeki 3 kilometrelik yol, İmirzaağa Mahallesi’ndeki 1,5 kilometrelik yol ve Yaylacık güzergâhında yürütülen yenileme çalışmaları da devam ediyor. Belediye, kırsal bağlantıların güçlendirilmesini önceliklendirerek hem altyapı hem de üstyapı yatırımlarını eş zamanlı yürütüyor.

İmirzaağa Mahalle Muhtarı Remzi Cengizhan, yapılan hizmet için teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: "Bu yol Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın emeğiyle yapıldı. En alt kademeden en üst kademeye emeği geçen herkese teşekkür ederim".

Muhtar Cengizhan, sorunun uzun yıllardan beri devam ettiğini ve projenin kalıcı çözüm getireceğini vurgulayarak ekledi: "Bu yol yıllardan beri kanayan bir yaraydı, zorluk çekiyorduk. Şuan altyapı ve drenaj çalışması bitmiştir. Seneye de inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde sathi kaplama yapılacak. Bu yol ebedi kullanılacak. Çünkü Tufanbeyli, Adana’ya bağlanan bağlantı yolu. Gelip geçici bir yol değil. Emeği geçen herkese köyüm adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum".

Belediye yetkilileri, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmenin hem ekonomik hareketliliği hem de yaşam kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor. Yapılan sathi kaplama ve altyapı düzenlemelerinin, özellikle yağışlı dönemlerde ulaşım güvenliğini artırması ve bölge bağlantılarını sağlamlaştırması bekleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM KONFORUNU VE YOL GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN SARIZ İLÇESİNDE YOL YENİLEME VE SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.