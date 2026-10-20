İnegöl'de ekskavatörle sıkışma sonucu iş yeri sahibi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen iş kazasında, 39 yaşındaki iş yeri sahibi Yasin Niğdelioğlu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi:

Kaza, saat 08.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak'ta bulunan geri dönüşüm firmasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Niğdelioğlu tesiste bulunan ekskavatörü kullanarak geri dönüşüm malzemelerini bir alandan başka bir alana taşırken, ekskavatörün ucundaki malzemeler ile makine arasında sıkıştı.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Niğdelioğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

soruşturma ve adli işlemler:

Olayın ardından savcılık incelemesi başlatıldı. Niğdelioğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekipleri ise iş kazasıyla ilgili soruşturma yürütüyor.

Geri dönüşüm tesisindeki kazanın kesin nedenine ilişkin resmi sonuçlar, adli ve idari incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşecek. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildiriyor.

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