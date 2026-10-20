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Adıyaman'da yüksek sesli müzik tartışması büyüdü: 17 kişi tutuklandı

Adıyaman'da 16 Ekim'de başlayan yüksek sesli müzik tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine yürütülen soruşturmada 17 kişi tutuklandı, 13 kişiye ev hapsi verildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da yüksek sesli müzik tartışması büyüdü: 17 kişi tutuklandı

Olayın gelişimi:

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında 16 Ekim tarihinde iki grup arasında yüksek sesli müzik nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 2 kişi saçmaların isabet etmesiyle, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Soruşturma ve operasyonlar:

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin adreslerine operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda av tüfeği, tabanca, mermi ve fişek ele geçirilerek emniyete götürüldü.

Adli süreç ve kararlar:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. İlk aşamada 21 kişi tutuklama, 9 kişi adli kontrol talebiyle, 5 kişi ise serbest bırakılmak üzere adli makamlara sevk edildi. Adli mercilerin kararına göre sevk edilenlerden 17 kişi tutuklanırken, 13 kişi hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma devam ediyor:

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor; yetkililer olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY (ARŞİV)

OLAY (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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