Besni'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Kaza yeri ve gelişme:

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Besni istikametine seyir halinde olan sürücü M.T. idaresindeki 44 KA 537 plakalı otomobil, Taşlıyazı Köyü ana yolu mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar meydana geldi.

Yaralı ve işlemler:

Meydana gelen kazada sürücü M.T. yaralandı. Yaralı, kendi imkânlarıyla bölgedeki Besni Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Yaralanmanın boyutu ve tedavi süreciyle ilgili hastane tarafından yapılan resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

Kazanın ardından olay yerine çağrılan ekiplerin çalışmaları ve soruşturma devam ediyor. Yetkililer kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı; teknik tespitler ve ifade çalışmalarının ardından olaya ilişkin detaylar netleşecek.

ADIYAMAN'IN BESNİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.