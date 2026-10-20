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Kepez'de el yapımı silah ticaretine darbe: 32 tabanca, 30 şarjör ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 31'i el yapımı olmak üzere toplam 32 tabanca ve 30 şarjör ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kepez'de el yapımı silah ticaretine darbe: 32 tabanca, 30 şarjör ele geçirildi

Kepez'de el yapımı silah ticaretine darbe

Antalya'nın Kepez ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, piyasaya sürülmek üzere olduğu değerlendirilen çok sayıda silah ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 31'i el yapımı olmak üzere toplam 32 tabanca ile 30 şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahların büyük kısmının el yapımı olması, olayın hem imal hem de ticaret boyutuna işaret ediyor.

şüpheli hakkında adli işlem:

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokmak, İmal Etmek, Nakletmek veya Satmak ve 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek suçlarından adli işlem yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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