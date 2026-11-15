Erzincan'da öğrencilerin yurt yaşamı ve beslenme hizmetleri ele alındı

Erzincan'da öğrencilerin barınma ve beslenme koşulları değerlendirildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya birim amirleri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bağlı yurt müdürleri ve yemekhane işletmecileri katıldı. Toplantıda, kentte eğitim gören öğrencilerin barınma, beslenme ve burs imkânları ile yurtlardaki yaşam koşulları kapsamlı şekilde ele alındı.

toplantının kapsamı:

Görüşmelerde öğrencilerin yurt ve yemekhane hizmetlerinden daha etkin yararlanması, mevcut uygulamalarla karşılaşılan sıkıntıların tespiti ve çözüme yönelik değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik gözlemlerini paylaştı ve uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesine odaklandı.

vali aydoğdu'nun vurguları:

Vali Hamza Aydoğdu, toplantıda öğrencilerin kendilerini güvende ve huzurlu hissetmelerinin öncelikleri olduğunu belirtti. Gençlerin yaşadıkları sorunları çekinmeden dile getirebilecekleri bir ortam kurulmasının önemine dikkat çekildi ve Erzincan'a eğitim için gelen her öğrencinin valilik tarafından emanet kabul edildiği ifade edildi.

Toplantı sonucunda, ailelerin çocuklarını kente gönderirken endişe duymamaları için gerekli hassasiyetin gösterileceği, yurtlarda huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm üretmenin öncelikli hedefler arasında olduğu kaydedildi.

ERZİNCAN’DA ÖĞRENCİLERİN BARINMA VE BESLENME KOŞULLARI DEĞERLENDİRİLDİ