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Solhan'da jandarmadan öğrencilere trafik bilinci eğitimi

Solhan'da jandarma ekipleri öğrenci ve öğretmenlere 'Trafik Jandarma Okul Yolunda' kitabı ve boyama kitapları vererek trafik bilincini güçlendirdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 22:08

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Solhan'da jandarmadan öğrencilere trafik bilinci eğitimi

Solhan'da trafik eğitimi çalışması

Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş Ekiplerimiz, trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kültürünün geliştirilmesi amacıyla Dilektepe İlk/Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlere yönelik bir eğitim çalışması gerçekleştirdi.

eğitimin amacı ve uygulaması:

Çalışma kapsamında jandarma ekipleri öğrencilere trafikte güvenlik kuralları ve doğru davranışlara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlikte ayrıca bilginin pekiştirilmesi için 'Trafik Jandarma Okul Yolunda' adlı kitap ile boyama kitapları dağıtıldı; böylece çocukların erken yaşta trafik farkındalığı kazanmaları hedeflendi.

kaymakamlıktan açıklama:

Solhan Kaymakamlığı tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında, faaliyetin trafikte farkındalığın artırılması ve trafik kültürünün geliştirilmesi amacını taşıdığı belirtildi. Açıklamada, eğitimlerin okul ortamında güvenli davranışları destekleyeceği vurgulandı.

SOLHAN’DA JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ DESTEĞİ

SOLHAN’DA JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ DESTEĞİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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