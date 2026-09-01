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Denizli'de sanayi temsilcileri 1 ekim'de sandıkta yeni döneme yön verecek

Denizli Sanayi Odası üyeleri 1 ekim 2026'da 09:00-17:00 arasında DSO hizmet binasında meslek komiteleri ve meclis üyelikleri için sandığa gidecek.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Merve Çelik

Denizli'de sanayi temsilcileri 1 ekim'de sandıkta yeni döneme yön verecek

Seçimin ilk aşaması 1 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek:

Denizli Sanayi Odası üyeleri, 2026-2030 döneminde görev yapacak Oda organlarını belirlemek üzere 1 Ekim 2026 Perşembe günü sandık başına gidecek. Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri 09:00-17:00 saatleri arasında DSO Hizmet Binası'nda yapılacak.

Seçim takviminin ilerleyen aşamalarında Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Oda organları belirlenecek.

Kasapoğlu'nun vurguları:

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, meslek komiteleri ile meclisin Denizli sanayisinin farklı sektörlerinin sesini doğrudan Odaya taşıyan temel yapılar olduğunu belirtti. Kasapoğlu, bu organların güçlü bir katılımla şekillenmesinin önemine dikkat çekti ve seçimleri kentin sanayisinin önümüzdeki dört yıllık dönemine yön verecek kritik bir süreç olarak nitelendirdi.

Kasapoğlu, seçimleri yalnızca organların belirlendiği bir işlem olarak görmediklerini, üyelerin Odanın geleceğine doğrudan katkı sunduğu bir katılım zemini olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Odanın öncelikleri ve üyeler için çağrı:

Kasapoğlu, geride kalan dönemde Denizli sanayisinin ihtiyaçlarını merkeze alan çalışmalar yürüttüklerini belirterek, önümüzdeki döneme güçlü hazırlanmanın önemini vurguladı. Verimlilik, dijital ve yeşil dönüşüm, nitelikli insan kaynağı, ihracat, yeni yatırımlar ve sanayicinin finansmana erişimi gibi başlıkların Odanın önceliğinde olmaya devam edeceğini söyledi.

Tüm üyelerin demokratik haklarını kullanmaya davet edildiği açıklamada, Kasapoğlu seçimlere gösterilecek ilgiden ve yüksek katılımdan beklentisini dile getirdi; sürecin Odanın kurumsal kültürüne ve Denizli sanayicisinin birliktelik anlayışına yakışır biçimde gerçekleşeceğine olan inancını yineledi ve seçimin Denizli Sanayi Odası, üyeler ve kentin sanayisi için hayırlı olmasını temenni etti.

DENİZLİ SANAYİ ODASI ( DSO ) BAŞKANI SELİM KASAPOĞLU

DENİZLİ SANAYİ ODASI ( DSO ) BAŞKANI SELİM KASAPOĞLU

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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