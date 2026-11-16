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Denizli'de takiple durdurulan araçta 10 bin 650 sentetik ecza hapı yakalandı

Denizli'de takibe alınan araçta 204 kutu içinde toplam 10 bin 650 sentetik ecza hapı bulundu; yakalanan 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:03

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Denizli'de takiple durdurulan araçta 10 bin 650 sentetik ecza hapı yakalandı

operasyonun seyri:

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, il dışından getirildiği ve Denizli üzerinden başka bir kente sevk edileceği değerlendirilen bir araç takibe alındı. Ekipler, aracın Denizli'den geçişi sırasında operasyon düzenleyerek aracı durdurdu.

Araçta yapılan detaylı aramada, 204 kutu içerisinde toplam 10 bin 650 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler emniyette kayıt altına alındı.

şüphelilerin adli işlemleri:

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DÜZENLENEN...

DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, BAŞKA BİR KENTE SEVK EDİLMEK İSTENDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 10 BİN 650 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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