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Uşak'ta tır köprü bariyerlerine çarptı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

Uşak-Denizli kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 64 LE 750 plakalı tır köprü bariyerlerine çarptı; sürücü ile bir yolcu yaralandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uşak'ta tır köprü bariyerlerine çarptı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kaza bildirimi ve ilk müdahale:

Uşak-Denizli kara yolunda meydana gelen kazada, 64 LE 750 plakalı tırın sürücüsü E.B. (45) direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü bariyerlerine çarptı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve hastane sevki:

Kazada sürücü E.B. ile araçta yolcu olarak bulunan T.B. (41) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından her iki yaralı da Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Trafik ve kurtarma çalışmaları:

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı; polis ve sağlık ekiplerinin müdahaleleri ile kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

KAZAYA KARIŞAN TIR.

KAZAYA KARIŞAN TIR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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