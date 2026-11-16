Tillo'da jandarma öğrencileri bilgilendirdi: 80 kişilik kapsamlı etkinlik

etkinlik ve katılımcılar

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin Projesi kapsamında, Tillo ilçesinde toplam 80 öğrenci misafir edildi. Programa Tillo İbrahim Hakkı İlk ve Ortaokulu, Tillo İsmail Fakirullah İmam Hatip Ortaokulu ile İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören öğrenciler katıldı. Etkinlik, öğrencilerin jandarma teşkilatını yakından tanıması ve bilinçlenmesinin amaçlandığı bir dizi uygulamalı ve teorik oturumu içerdi.

eğitim konuları ve uygulamalar:

Programda öğrencilere çocuk hakları, sıfır atık, trafik güvenliği, parmak izi incelemesi, siber zorbalık ile dijital bağımlılık gibi önemli başlıklarda bilgilendirme yapıldı. Teorik anlatımların yanı sıra parmak izi inceleme gösterileri gibi uygulamalı bölümlerle konular pekiştirildi. Öğrencilerin dikkatini çeken unsurlardan biri de jandarma köpekleriyle gerçekleştirilen gösteriler oldu.

bitiş, materyaller ve amaç:

Etkinlik sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve her öğrenciye bir Türk bayrağı hediye edildi. Düzenleyenler, programın amacını öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve jandarma teşkilatının çalışma alanlarını tanıtmak olarak özetledi. Gün, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi ve öğrencilerin etkinlikten memnun ayrıldığı belirtildi.

SİİRT’TE JANDARMADAN 80 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ