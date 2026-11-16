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zonguldak'ta çökmeler sonrası kapatılan yol güvenlik çalışmalarıyla yeniden açıldı

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi'nde 21 Ekim'deki göçük sonrası güvenlik gerekçesiyle kapatılan yol, yürütülen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:15

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

zonguldak'ta çökmeler sonrası kapatılan yol güvenlik çalışmalarıyla yeniden açıldı

Yol, güvenlik incelemelerinin ardından tekrar trafiğe verildi

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de meydana gelen üç katlı bina göçüğü sonrası çevre güvenliği için kapatılan güzergâh, yetkililerin yürüttüğü çalışmalar ve kontroller sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

göçükler ve tahliyeler:

21 Ekim olayında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı. Olayın hemen ardından çevredeki 7 bina tedbir amacıyla tahliye edilmiş ve bölgede süregelen zemin hareketliliği nedeniyle yol hem yaya hem araç trafiğine kapatılmıştı. Toprak baskısının neden olduğu istinat duvarı çökmeleri, farklı tarihlerde iki bölüm halinde yaşandı; bu durum yakındaki iki katlı metruk binanın temelini açığa çıkardı.

AFAD, polis ve zabıta ekiplerinin günlerce takip ettiği metruk bina, 15 Kasım Pazar günü kendiliğinden yıkıldı. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi ve bina yıkılma anı amatör kameraya yansıdı.

son durum ve yolun açılması:

Son çökmenin ardından yürütülen tespit ve güvenlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapalı tutulan yol yeniden trafiğe verildi. Yetkililer, bölgedeki istinat duvarı sorunlarına ve zemindeki hareketliliğe ilişkin takip ve değerlendirmelerin devam ettiğini bildiriyor; mahallede alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar ön plana çıkıyor.

ZONGULDAK&#039;TA BİR KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, BİR KİŞİNİN DE YARALANDIĞI BİNA GÖÇÜĞÜNÜN ARDINDAN...

ZONGULDAK'TA BİR KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, BİR KİŞİNİN DE YARALANDIĞI BİNA GÖÇÜĞÜNÜN ARDINDAN GÜVENLİK GEREKÇESİYLE KAPATILAN YOL, DÜN İTİBARIYLA YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI. BÖLGEDE SON OLARAK DÜN İKİ KATLI METRUK BİNANIN KENDİLİĞİNDEN YIKILMASIYLA BEKLENEN ÇÖKME GERÇEKLEŞMİŞTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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