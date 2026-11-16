Valinin başkanlığında Zonguldak'ta asayiş ve güvenlik değerlendirmesi

Asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında bir araya gelinerek il genelinin asayiş ve güvenlik durumu masaya yatırıldı. Toplantıda kentte yürütülen çalışmaların etkinliği ve kamu düzeninin korunmasına yönelik önlemler değerlendirildi.

Gündemdeki başlıca konular:

Toplantıda özellikle il genelinde suç önleme, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla devam eden ve planlanan tedbirler ele alındı. Mevcut uygulamaların etkinliği, ihtiyaç duyulan alanlarda iyileştirme ve koordinasyon konuları üzerinde duruldu.

Katılımcılar ve değerlendirmeler:

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba katıldı. Katılımcılar, sahadaki gelişmeleri paylaşıp, kent genelinde huzurun sağlanması için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Yetkililer, alınan kararların uygulanmasıyla ilgili takibin sürdürüleceğini ve vatandaşların günlük yaşamında huzur ile güvenliğin korunmasının öncelik olmaya devam edeceğini belirtti.

ZONGULDAK’TA ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ