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Brüksel'de güvenlik ve bağlantısallık gündemi: Fidan ile Gerapetritis görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen İkinci Bakanlar Toplantısı kapsamında Yunan mevkidaşı Georgios Gerapetritis ile bir araya geldi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Caner Şahin

Brüksel'de güvenlik ve bağlantısallık gündemi: Fidan ile Gerapetritis görüşmesi

Fidan ile Gerapetritis brüksel'de bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'da, başkent Brüksel'de Yunan mevkidaşı Georgios Gerapetritis ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin çerçevesi ve bağlamı:

Toplantı marjında yapılan görüşme, iki ülke dışişleri yönetimleri arasında sürdürülen iletişimin bir parçası olarak kayda geçti. Resmi açıklamalarda yer alan bilgiye göre görüşme, toplantı programı kapsamında, güvenlik ve bağlantısallık temalarına odaklanan ikili temaslar bağlamında yapıldı.

Diplomatik etki ve önemi:

Brüksel'deki buluşma, bölgesel güvenlik ve altyapı bağlantıları gibi ortak ilgi alanlarında görüş alışverişi için bir platform sağladı. Bu tür temaslar, taraflar arasındaki koordinasyonun sürdürülmesinin yanı sıra Avrupa düzeyindeki inisiyatiflerle paralel bir diyaloğun devam etmesini destekliyor. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılar açıklanmadı; ancak toplantıya katılım ve marjındaki ikili temas, iki ülke dışişleri kanalları arasındaki doğrudan iletişimin önemini tekrar ortaya koydu.

Hakan Fidan'ın Belçika ziyareti, söz konusu bakanlar toplantısına katılım amacı taşıyor ve görüşme, toplantı programı çerçevesinde gerçekleşti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BÖLGELERARASI GÜVENLİK VE BAĞLANTISALLIK KONULU İKİNCİ BAKANLAR...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BÖLGELERARASI GÜVENLİK VE BAĞLANTISALLIK KONULU İKİNCİ BAKANLAR TOPLANTISI'NA KATILMAK ÜZERE GELDİĞİ BELÇİKA'DA YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI GEORGİOS GERAPETRİTİS İLE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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