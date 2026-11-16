Nizip yakınlarında zincirleme kaza: 9 araç karıştı, 1’i ağır 8 yaralı

Kaza detayları:

Dün gece saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 5 tır, 1 kamyon ve 3 otomobil olmak üzere toplam 9 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Olay sonrası bölge savaş alanına döndü ve çevredeki vatandaşların 112 çağrısı üzerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve ulaşım:

Olay yerine yönlendirilen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri kazaya müdahale etti. Kazada 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı; yaralılar ilk müdahalelerin ardından Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Otoyol, araçların kaldırılması nedeniyle bir süre trafiğe kapandı, daha sonra tekrar açıldı.

Soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni ve olaydaki sorumluluklara ilişkin detaylar, yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.

GAZİANTEP-ŞANLIURFA OTOYOLU’NDA GECE SAATLERİNDE 5 TIR, 1 KAMYON VE 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1’İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI.