Denizli'de yaşlı hakları konuşuldu: kentten koruma ve katılım vurgusu

Denizli'de yaşlı hakları konuşuldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında "Yaşlı Hakları ve Hukuku" başlıklı bir söyleşi düzenleyerek kentteki yaşlıların haklarına ve hukuki güvencelerine dikkat çekti. Etkinlik, DBB Kongre ve Kültür Merkezinde, Kent Konseyi Yaşlı Meclisi öncülüğünde gerçekleştirildi ve kamu ile sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Program ve katılımcılar:

Programın moderatörlüğünü Kent Konseyi Yaşlı Meclisi Başkanı Prof. Dr. Velittin Kalınkara üstlendi. Söyleşide Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Ahmet Ozan ve Denizli Barosu Avukatı Adil Giray Çelik konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe katılanlar arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım da vardı; Marım, programda "Büyüklerimiz Başımızın Tacıdır" mesajını yineleyerek yerel yönetimlerin yaşlılara yönelik çalışmalarını vurguladı.

Gündem: haklar, sosyal güvence ve koruma:

Söyleşide bakım, rehberlik ve sosyal destek imkanları ile yaşlı bireylerin hukuki statüsü detaylı biçimde ele alındı. Katılımcılar, hak arama yolları, yasal koruma mekanizmaları ve devlet ile yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin erişilebilirliği üzerine görüşlerini paylaştı. Ayrıca kuşaklar arası bağların güçlendirilmesi ve yaşlı ayrımcılığıyla mücadele konuları tartışıldı.

Oturum, dinleyici sorularıyla zenginleşerek yaşlı hakları konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkı sağladı. Etkinlik, "Yaşlı Dostu Kent Denizli" vizyonunun uygulamadaki karşılığını göstermeyi ve kentteki yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik adımları desteklemeyi amaçladı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ NEDENİYLE "YAŞLI HAKLARI VE HUKUKU" BAŞLIKLI SÖYLEŞİ DÜZENLEDİ.