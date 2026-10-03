Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Denizli'de yaşlı hakları konuşuldu: kentten koruma ve katılım vurgusu

Dünya Yaşlılar Günü'nde Denizli'de 'Yaşlı Hakları ve Hukuku' başlıklı söyleşi düzenlendi; haklar, sosyal güvence ve ayrımcılıkla mücadele konuşuldu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Denizli'de yaşlı hakları konuşuldu: kentten koruma ve katılım vurgusu

Denizli'de yaşlı hakları konuşuldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında "Yaşlı Hakları ve Hukuku" başlıklı bir söyleşi düzenleyerek kentteki yaşlıların haklarına ve hukuki güvencelerine dikkat çekti. Etkinlik, DBB Kongre ve Kültür Merkezinde, Kent Konseyi Yaşlı Meclisi öncülüğünde gerçekleştirildi ve kamu ile sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Program ve katılımcılar:

Programın moderatörlüğünü Kent Konseyi Yaşlı Meclisi Başkanı Prof. Dr. Velittin Kalınkara üstlendi. Söyleşide Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Ahmet Ozan ve Denizli Barosu Avukatı Adil Giray Çelik konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe katılanlar arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım da vardı; Marım, programda "Büyüklerimiz Başımızın Tacıdır" mesajını yineleyerek yerel yönetimlerin yaşlılara yönelik çalışmalarını vurguladı.

Gündem: haklar, sosyal güvence ve koruma:

Söyleşide bakım, rehberlik ve sosyal destek imkanları ile yaşlı bireylerin hukuki statüsü detaylı biçimde ele alındı. Katılımcılar, hak arama yolları, yasal koruma mekanizmaları ve devlet ile yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin erişilebilirliği üzerine görüşlerini paylaştı. Ayrıca kuşaklar arası bağların güçlendirilmesi ve yaşlı ayrımcılığıyla mücadele konuları tartışıldı.

Oturum, dinleyici sorularıyla zenginleşerek yaşlı hakları konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkı sağladı. Etkinlik, "Yaşlı Dostu Kent Denizli" vizyonunun uygulamadaki karşılığını göstermeyi ve kentteki yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik adımları desteklemeyi amaçladı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ NEDENİYLE &quot;YAŞLI HAKLARI VE HUKUKU&quot; BAŞLIKLI...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ NEDENİYLE "YAŞLI HAKLARI VE HUKUKU" BAŞLIKLI SÖYLEŞİ DÜZENLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çocukların kaleminden Filistin'e dayanışma
images

Samsunlu minikler Gazze'deki çocuklar için umut çizdi
images

Turistik Karaelmas Ekspresi Zonguldak'ta madenci korosu ile karşılandı
images

Mangal arasında güven bulan yavru kirpi elinden yemek yedi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Marmara için ortak strateji: balıkesir'de iklim dayanıklılığı konuşuldu

Safranbolu'da çatı alevleri büyümeden söndü: itfaiye hızlı müdahale etti

Lüks gemi Bodrum'da esnafın yüzünü güldürdü

ADÜ hematoloji servisinde kapsamlı hijyen dönüşümü

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi