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Denizli'den Antalya'ya leblebi heyecanı: açılışta uzun kuyruklar

Denizli'nin tescilli leblebi markası Leblebi Çarşısı, Denizli dışındaki ilk mağazasını Antalya Muratpaşa'da açtı; özel kampanya nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Berk Doğan

Denizli'den Antalya'ya leblebi heyecanı: açılışta uzun kuyruklar

Denizli'den Antalya'ya leblebi heyecanı

1979'dan bu yana geleneksel kuruyemiş üretimi yapan Leblebi Çarşısı, Denizli dışındaki ilk şubesini Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde açtı. Firma, toplamda 6'ncı mağazasını hizmete sokarken açılışa özel düzenlediği kampanya ile ilk 500 misafire herhangi bir şart aramadan 1.000 TL değerinde hediye çeki dağıttı. Kampanyanın duyurulmasının ardından Antalyalılar gece yarısından itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

açılışta yoğunluk ve kampanya:

Açılış sabahı ziyaretçiler, gece saatlerinden itibaren sıraya girerek kapıların açılmasını bekledi. Mağaza yetkilileri, kampanyanın yoğun ilgiyi artırdığını ve sabah saatlerinde verilen çeklerin kullanılmasıyla müşterilerin hem hediye çeklerinden yararlandığını hem de mağazanın geniş ürün yelpazesine ilgi gösterdiğini kaydetti. Ziyaretçilerden Azad Akar, "Yani bir fırsat olarak gördüm. Sabahları zaten erken uyanırım. Erken uyandığım için bu fırsatı değerlendirmek istedim. Kuruyemiş, evin önemli ihtiyaçlarından birisi" dedi. Kamp sandalyesiyle sıraya giren Fatma Sert ise, "Açılısı, çikolatası, leblebisi çok fazla çeşit var. Tuzlu tuzsuz her şey var. Hepsini almak isterim" diye konuştu. Açılış sonrası alışveriş yapan Ayşe Bozdoğan da ürünlerin taze olduğuna dikkat çekerek memnuniyetini dile getirdi.

serinhisar'ın yeri ve marka hedefleri:

Leblebi Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karakaya, Antalya'da mağaza açma kararında bölgeden gelen taleplerin etkili olduğunu belirtti. Karakaya, markanın kuruluşundan bu yana geçen süreci ve hedeflerini aktarırken kurucuları Nuri Karakaya'yı rahmetle andı, yönetim kurulu başkanları Salim Karakaya ve Muhammet Karakaya'ya teşekkür etti. Karakaya, Serinhisar ilçesinin üretimdeki önemine vurgu yaparak "Dünyada ve Türkiye'de tek leblebi sanayi sitesi Serinhisar'da" ifadelerini kullandı ve markanın misyonunu anlatırken "Memnun Müşteri, Mutlu Çalışan" mottosuna dikkat çekti.

Firma, geleneksel mağazacılığın yanı sıra internet üzerinden de satış yapıyor; Karakaya, "İnternetten bugün alışveriş yapan 3 bine yakın bizim kayıtlı müşterimiz var" diyerek dijital kanaldan sağlanan müşteri erişiminin önemini aktardı. Serinhisar'daki tesislerde üretim yapan ve yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayan Leblebi Çarşısı, Denizli merkez, Serinhisar, Aydın-Denizli otoyolu ve Antalya Muratpaşa Mevlana Caddesi Midtown Plaza yanındaki şubesiyle birlikte toplam 6 mağazada hizmet vermeyi sürdürüyor.

Denizli&#039;nin ünlü leblebisi Antalya&#039;da izdihama neden oldu

Denizli'nin ünlü leblebisi Antalya'da izdihama neden oldu

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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