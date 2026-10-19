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Kabil'de Türk içecekleri rafların favorisi oldu

Kabil'de uygun fiyatı, tanıdık tadı ve memleket özlemini hafiflettiği için Türk içecekleri süpermarket raflarının en çok tercih edilen ürünleri arasında.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kabil'de Türk içecekleri rafların favorisi oldu

Kabil'de Türk içeceklerine ilgi artıyor:

Afganistan'ın başkenti Kabilde Türk ürünlerine yönelik talep giderek yükseliyor. Özellikle Türk içecekleri süpermarket raflarında öne çıkıyor; tüketiciler bu ürünleri hem günlük tüketim hem de aile alışverişlerinde sıkça tercih ediyor. Talebin arkasındaki başlıca nedenler olarak uygun fiyat, alışılmış lezzet ve memleket hasretini dindirme beklentisi öne çıkıyor.

Tüketici deneyimleri ve tercih nedenleri:

Süpermarket müşterilerinden Dost Muhammed Ehsan, Türk içeceklerinin kalitesinden memnun olduğunu ve bunları özellikle yemek sonrası tercih ettiğini söylüyor. Ehsan, çocuklar için de Türk içecekleri ve bisküvilerin alındığını belirterek mağazada çok sayıda Türk ürününün bulunmasının tercih açısından avantaj sağladığını vurguluyor. Bir diğer müşteri ise tercihini yalnızca damak tadıyla açıklamıyor; 'Gıdadan ziyada memleket hasreti gidermiş gibi oluyorum' diyerek Türkiye kaynaklı ürünleri satın almanın duygusal bir boyutu olduğunu ifade ediyor.

Pazar dinamikleri ve alıcı profili:

Süpermarket çalışanı Mojtaba, Türk içeceklerine yönelik ilginin artış gösterdiğini belirtiyor. Mojtaba'ya göre bu ürünlerin uygun fiyatı, özellikle çalışanlar, kafe müşterileri ve devlet daireleri, elçilikler ile evler arasındaki alımlarda etkili oluyor. Ayrıca ürünlerin piyasada daha fazla tanınması, tüketici ilgisini artıran bir başka faktör olarak öne çıkıyor. Satıcı, fiyat ve kalite açısından avantajlı bulunan ürünlerin farklı tüketim alışkanlıklarına göre de tercih edildiğini aktarıyor.

Genel olarak Kabil'deki tüketici tercihleri, ekonomik erişilebilirlik ile duygusal bağların birleştiği bir profile işaret ediyor. Türk içecekleri raflarda sadece lezzet alternatifi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda göçmen ve yerel tüketiciler için bir tür memleket bağı oluşturuyor; bu durum hem perakendecilerin stok politikalarını hem de satış stratejilerini etkiliyor.

Türk ürünleri uygun fiyatları, alışılmış lezzetleri ve memleket özlemini gidermesi nedeniyle...

Türk ürünleri uygun fiyatları, alışılmış lezzetleri ve memleket özlemini gidermesi nedeniyle Afganistan'ın başkenti Kabil'de tüketicilerin ilgisini çekiyor.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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