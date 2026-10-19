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Zeytin sezonunda önlem çağrısı: Salihli'de ilaçlama süresi hatırlatıldı

Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri zeytin sineğine karşı 20 Ekim'e kadar ruhsatlı ürünlerle ilaçlama yapmaya ve hasat süresine uymaya çağırdı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Berk Doğan

Zeytin sezonunda önlem çağrısı: Salihli'de ilaçlama süresi hatırlatıldı

Salihli tarım müdürlüğünden uyarı

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelindeki zeytin üreticilerine yönelik bir duyuru yayınladı. Müdürlüğün bildirisine göre üreticilerin 20 Ekim tarihine kadar zeytin sineğine karşı ruhsatlı bir bitki koruma ürünü ile ilaçlama yapmaları gerekiyor.

ilaçlama takvimi ve hasat süresi:

Müdürlük, ilaçlama çalışmalarının hasat durumuna göre planlanmasının gerektiğini vurguladı. Üreticilerin ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye mutlaka dikkat etmeleri, uygulama sırasında ürün etiketindeki talimatlara uygun davranmaları istendi.

halkalı leke hastalığına karşı önlem:

Duyuruda ayrıca zeytinlerde görülen halkalı leke hastalığına değinildi; şartların uygun olması halinde bu hastalıkla mücadele amacıyla da yine ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanılmasının tavsiye edildiği belirtildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, üreticilerin hem ürün sağlığını hem de gıda güvenliğini korumak amacıyla yalnızca ruhsatlı ürünleri tercih etmeleri ve etiket talimatlarına uygun uygulama yapmaları gerektiği hatırlatıldı. İlaçlama zamanlaması, doz ve bekleme sürelerine riayet edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Üreticilerin belirtilen tarihlere uyarak gerekli ilaçlamaları planlaması ve hasat öncesi süre gerekliliklerini sağlaması, hem verim hem de tüketici güvenliği açısından önem taşıyor.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, ZEYTİN ÜRETİCİLERİNİ ZEYTİN SİNEĞİNE...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, ZEYTİN ÜRETİCİLERİNİ ZEYTİN SİNEĞİNE KARŞI UYARDI. ÜRETİCİLERİN 20 EKİM TARİHİNE KADAR RUHSATLI BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİYLE MÜCADELE YAPMALARI İSTENDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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