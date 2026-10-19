Denizli leblebisi Antalya'da uzun kuyruklara neden oldu

antalyada açılan yeni şube yoğun ilgi gördü

1979'dan bu yana geleneksel kuru yemiş üretimi yapan Leblebi Çarşısı, Denizli dışındaki ilk mağazasını Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hizmete açtı. Toplamda zincirin 6'ncı mağazası olan şube için düzenlenen açılış kampanyasında ilk 500 kişiye herhangi bir şart aranmaksızın 1.000 TL değerinde hediye çeki dağıtıldığı duyuruldu. Kampanya ve markaya olan ilgi, açılış gecesinden itibaren mağaza önünde uzun bekleyişlere yol açtı.

geceyarısından başlayan bekleyiş:

Açılış öncesi hareketliliğin başladığı saatler gece 02.00'ye kadar uzandı; vatandaşlar sabah kapıların açılmasını bekledi. Duyurulan hediye çekleri özellikle yoğunluğu artırdı ve sabah saatlerinde mağaza önü kalabalık görüntülere sahne oldu. Ziyaretçiler hem çekleri kullandı hem de farklı leblebi ve kuru yemiş çeşitlerine yoğun ilgi gösterdi.

Müşterilerden Azad Akar, açılışa katılma nedenini şöyle anlattı: "Yani bir fırsat olarak gördüm. Sabahları zaten erken uyanırım. Erken uyandığım için bu fırsatı değerlendirmek istedim. Kuru yemiş, evin önemli ihtiyaçlarından birisi. Açılış bu yönüyle de bizim için güzel oldu. Şehirlerarası yolculuk yaparken sürekli uğradığımız yer, bildiğimiz bir marka. Leblebilerini sevdiğim ve tatlı çeşitlerini özellikle çok beğendiğim bir mağazadır."

Fatma Sert ise kamp sandalyesiyle sıraya girdiğini belirterek, "Açılış, çikolatası, leblebisi çok fazla çeşit var. Tuzlu tuzsuz her şey var. Hepsini almak isterim. Çikolata çeşitlerinden almak isterim. Sabah namazının ardından geldik. Yarım saat falan oldu. Oğlumla birlikte bekliyoruz" dedi.

müşteri memnuniyeti ve marka hedefleri:

Mağazanın açılışına ilişkin değerlendirmede bulunan Leblebi Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karakaya, Antalya'da şube açmanın firma için önemli bir adım olduğunu söyledi. Karakaya, markanın arkasında duran müşteri taleplerinin bu kararda etkili olduğunu belirterek, şirketin 6'ncı mağazasını açtığını ve açılış etkinliğinin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Karakaya'nın açıklamasında, kurucusu ve ismini taşıdığı merhum Nuri Karakaya ile yönetimde emeği geçenlere teşekkürleri de yer aldı.

Karakaya, firmanın mottosunu "Memnun müşteri, mutlu çalışan" olarak tanımladı ve hizmet ağını genişletme hedeflerini yineledi. Ayrıca, Denizli yolları üzerindeki yoğun talep ve yıllardır devam eden müşteri bağlılığı sayesinde Antalya'da mağaza açma fikrine cesaret ettiklerini aktardı.

Mağazadan alışveriş yapan müşterilerden Ayşe Bozdoğan ise deneyimini, "Ürünler çok güzel, çok taze, çok beğendik. Açılış için birkaç gündür bekliyorduk. Fiyatlar da gayet normal. Şu anda karışık çerez, iğde tozu aldık. Çocuklara çerezler aldık. Denizli’deyken de gidip geldiğimiz zaman alışveriş yapıyorduk zaten. Çok beğeniyorum isteyerek, severek alışveriş yaptım" sözleriyle aktardı.

üretim merkezi serinhisar ve dijital satış:

Karakaya, firmanın kökenine ve üretim altyapısına dair değerlendirmesinde Serinhisar ilçesinin önemine vurgu yaptı: "Bizler hem Denizli’nin tescilli lezzeti leblebiyi dünyaya tanıtmak hem de ülke ekonomisine katma değer oluşturmak için mücadele ediyoruz. Usta çırak ilişkisiyle başlayan sürecin geldiği noktada Serinhisar’da dünyaya hitap eden bir sektör oluştu. Şu an dünyada ve Türkiye’de tek leblebi sanayi sitesi Serinhisar ilçemizde var. Biz de burada lokomotif bir firmayız. Leblebi üretiminde dünyada birinci bir firmayız."

Karakaya, işletmenin Serinhisar'daki tesislerinde yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlandığını, mağaza sayısının Denizli merkez, Serinhisar, Aydın-Denizli otoyolu ve Muratpaşa Mevlana Caddesi Midtown Plaza yanındaki yeni şube dahil olmak üzere 6 olduğunu belirtti. İnternetten satışa da önem verdiklerini söyleyen Karakaya, "İnternetten bugün alışveriş yapan 3 bine yakın bizim kayıtlı müşterimiz var" diyerek dijital kanaldaki kayıtlı müşteri sayısını paylaştı.

Firma yetkilileri, Antalya'daki yoğun ilginin açılış gününe has bir hareketlilik değil, sabit müşteri talebinin sonucu olduğunu, hizmet ağını ve mağaza sayılarını artırma yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

DENİZLİ'DE 1979 YILINDAN BU YANA GELENEKSEL KURUYEMİŞ ÜRETİMİ YAPAN LEBLEBİ ÇARŞISI, DENİZLİ DIŞINDAKİ İLK, TOPLAMDA İSE 6'NCI MAĞAZASINI ANTALYA'DA HİZMETE AÇTI. AÇILIŞA ÖZEL İLK 500 KİŞİYE SUNULAN 1.000 TL DEĞERİNDEKİ HEDİYE ÇEKİNİ ALMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR, GECE YARISINDAN İTİBAREN MAĞAZA ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU.