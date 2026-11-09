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Kayserispor'un liderlik sınavını Ümraniyespor geçti

Kayserispor, Bursaspor'un puan kaybıyla oluşan liderlik fırsatını değerlendiremedi; 14. haftada Ümraniyespor'a 1-2 yenilip 30 puanla 2. sırada kaldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor'un liderlik sınavını Ümraniyespor geçti

maç özeti:

TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Kayserispor, milli araya lider girme şansını kullanamadı. Bursaspor'un Antalya'da berabere kalmasının ardından oluşan avantajı değerlendiremeyen sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan mücadelede Ümraniyespor karşısında 1-2 mağlup oldu.

karşılaşmanın dönüm noktaları:

14. haftada oynanan maçta ev sahibi Ümraniyespor'un attığı iki gole Kayserispor tek golle yanıt verebildi. Maçın skoru, sarı-kırmızılıların milli araya lider girmesine engel oldu; ekip sahadan mağlup ayrıldı.

lig tablosuna ve gelecek programa etkisi:

Bu sonuçla Kayserispor 30 puanda kalarak ligde 2. sırada yer alıyor. Milli aranın ardından sarı-kırmızılılar sahasında Sarıyer ile karşılaşacak ve lig yarışında yeni bir sınav verecek.

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, MİLLİ ARAYA LİDER GİRME İMKANINI KULLANAMADI VE 30 PUANDA...

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, MİLLİ ARAYA LİDER GİRME İMKANINI KULLANAMADI VE 30 PUANDA KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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