Kayserispor'un liderlik sınavını Ümraniyespor geçti

maç özeti:

TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Kayserispor, milli araya lider girme şansını kullanamadı. Bursaspor'un Antalya'da berabere kalmasının ardından oluşan avantajı değerlendiremeyen sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan mücadelede Ümraniyespor karşısında 1-2 mağlup oldu.

karşılaşmanın dönüm noktaları:

14. haftada oynanan maçta ev sahibi Ümraniyespor'un attığı iki gole Kayserispor tek golle yanıt verebildi. Maçın skoru, sarı-kırmızılıların milli araya lider girmesine engel oldu; ekip sahadan mağlup ayrıldı.

lig tablosuna ve gelecek programa etkisi:

Bu sonuçla Kayserispor 30 puanda kalarak ligde 2. sırada yer alıyor. Milli aranın ardından sarı-kırmızılılar sahasında Sarıyer ile karşılaşacak ve lig yarışında yeni bir sınav verecek.

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, MİLLİ ARAYA LİDER GİRME İMKANINI KULLANAMADI VE 30 PUANDA KALDI.